Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά θα «παλέψουμε» σε μια δύσκολη έδρα»

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για το Βελιγράδι με πολλά προβλήματα, με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει στους Χολμς, Γιούρτσεβεν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη.

Ο Τούρκος τεχνικός λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του είπε: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».

Ναν: «Είμαστε έτοιμοι, θα βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού αλλά φάνηκε ξεκάθαρα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ομάδας του. «Έχουμε αρκετούς παίκτες, είμαστε σίγουροι για αυτούς που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά. Είμαστε αισιόδοξοι. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα το κενό στη θέση «5», ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε: «Θα είναι δύσκολο, αλλά είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να βρούμε τρόπο να νικήσουμε. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε με μία νίκη».

Διαβάστε επίσης