Για πάντα με το «τριφύλλι» στην καρδιά: Ανανέωσε ο Σλούκας

Το σίριαλ για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μία ακόμα χρονιά ο Κώστας Σλούκας τελικά δεν κράτησε πολύ.

Απεναντίας το σήριαλ έληξε άμεσα, αφούν τόσο ο ίδιος ο παίκτης, όσο και ο Παναθηναϊκός δεν είχαν κανέναν απολύτως λόγο να μην ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Έτσι ο αρχηγός του "τριφυλλιού" θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα για έναν ακόμα χρόνο, αφού συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για νεά συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συναντήθηκε με τον Έλληνα παίκτη την προηγούμενη εβδομάδα και μέσα σε χρόνο dt και με συνοπτικές διαδικασίες οι δυο τους έδωσαν τα χέρια και είπαν ότι... συνεχίζουν ακάθεκτοι μαζί.

Άλλωστε από την πρώτη ημέρα που ο Κώστας Σλούκας πήρε την μεταγραφή στον Παναθηναϊκό η σχέση που ανέπτυξε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και τον κόσμο της ομάδας ήταν τέτοια που ξεπέρασε τα επεγγελματικά επίπεδα, με τον ίδιο τον αθλητή να το τονίζει με δηλώσεις του σε κάθε ευκαιρία.

Έτσι, ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να φοράει τη φανέλα με το "τριφύλλι" και να φλερτάρει με κάθε τίτλο που θα βρεθεί στο διάβα του.

