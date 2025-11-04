Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του αγώνα στο Βελιγράδι

Ανακοινώθηκε η διαιτητική ομάδα για τον αγώνα της Τετάρτης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτοί θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλις Ράκις (Λιθουανία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στη σερβική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (5/11) στις 21:00.

Διαβάστε επίσης