Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του αγώνα στο Βελιγράδι
Η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχωρεί το μεσημέρι για το Βελιγράδι και την αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Αυτοί θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλις Ράκις (Λιθουανία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στη σερβική ομάδα.
Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (5/11) στις 21:00.
