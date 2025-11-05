Ντιφαλά: «Μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχτηκα… μηνύματα και διέγραψα τα social media»

Είναι ίσως ο καλύτερος ρέφερι της EuroLeague. Ο Μεντί Ντιφαλά σφυρίζει στο κορυφαίο επίπεδο και έχει την εμπειρία από πολλών ειδών καταστάσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Φιλοξενήθηκε στο «Amerikanos24» και εκεί αποκάλυψε πως δεν έχει πλέον social media λόγω απειλών που δέχτηκε μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα πριν δύο σεζόν. Τότε που ένα σφύριγμά του δεν άρεσε στους γηπεδούχους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Για το αν έχει δεχθεί απειλές μετά από κάποιο παιχνίδι: «Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Πριν από δυο χρόνια ήμουν στη διαιτητική ομάδα για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα για τα playoff. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο υπάρχει ένα φάουλ στον Τζαμπάρι Πάρκερ. Είμαι λοιπόν ο κεντρικός διαιτητής στη φάση και μπορώ να δω το δεξί χέρι του σουτέρ από τη δική μου πλευρά. Βλέπω ότι ο αμυντικός κρατάει το χέρι με το αριστερό του, ενώ προσποιείται ότι αμύνεται κανονικά με το δεξί. Οπότε σφυρίζω, παρόλο που το παιχνίδι είναι ισόπαλο και μένει το τελευταίο δευτερόλεπτο. Άκουσα πολλά μετά. Κάποιοι είπαν “Ήταν φάση 50/50”. Όχι, δεν ήταν φάση 50/50».

Για το τι τον ανάγκασε να διαγράψει τα social media: «Μετά από το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα δέχθηκα πάρα πολλά μηνύματα και πλέον δεν έχω ούτε Instagram ούτε Facebook. Δεν έχω social media πια. Μετά από το συγκεκριμένο play δέχθηκα πολλές απειλές και άσχημα λόγια και εγώ απλά σκεφτόμουν “Ελάτε τώρα, απλώς έκανα τη δουλειά μου”. Δεν είμαι εναντίον σου ή της ομάδας σου, απλά θέλω να είμαι αψεγάδιαστος. Στο τέλος της ημέρας δεν με ενδιαφέρει ποιος χάνει και ποιος κερδίζει, απλά θέλω να κάνω καλή δουλειά».