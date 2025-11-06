Η υπενθύμιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «This is Panathinaikos»!

Η ήττα ήταν μεγάλη για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι. Κυρίως σε επίπεδο απογοητευτικής εμφάνισης και λιγότερο αποτελέσματος κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα που είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, ενώ οι «πράσινοι» έπαιξαν χωρίς σέντερ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μετά την αναμέτρηση, με τρόπο λακωνικό και στέλνοντας το μήνυμα προς όλους. Τόσο αναφορικά με τη δυναμική και τη στήριξη της ομάδας, όσο και για τη ευθύνη που υπάρχει απέναντί της.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έγραψε χαρακτηριστικά στα social media:

«This is PANATHINAIKOS».

Κάτι που φανερώνει και το ποια είναι η απαίτηση του τεράστιου μεγέθους των «πράσινων», αλλά και ένα μήνυμα σε όσους υποβαθμίζουν το «τριφύλλι». Μάλιστα πρόσθεσε τη λέξη «reminder» που σημαίνει «υπενθύμιση».