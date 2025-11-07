Ολυμπιακός: Κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Να δώσει συνέχεια στις νίκες θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό του μία ακόμα νίκη, μένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, καθώς ο Έλληνας τεχνικός είδε τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να ταλαιπωρούνται από ίωση, με την συμμετοχή τους να είναι αμφίβολη.

Ο Γάλλος άσος δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης (6/11) και μένει να φανεί αν θα είναι στην 12άδα στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στα ευχάριστα ο Κίναν Έβανς προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή και φουλάρει πλέον για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, αλλά απόψε δε θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Από την άλλη πλευρά η σερβική ομάδα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάρκερ και Μαρίνκοβτς που δεν ταξίδεψαν με την αποστολή, ενώ Ουάσινγκτον και Μέλτον υπολογίζονται κανονικά από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague

19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι

20:00 Ζάλγκιρις - Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός - Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Διαβάστε επίσης