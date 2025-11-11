Euroleague, Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις: Χωρίς Νιλικίνα οι «ερυθρόλευκοι» - Απών ο Γκος για τους Λιθουανούς

Την απουσία του Γάλλου γκαρντ από το ματς της 10ης αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στην Ζαλγκίρις αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων για το ματς, τόνισε πως ο Φρανκ Νιλικίνα θα μείνει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους και για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να μην πάρει μέρος στο παιχνίδι της Τετάρτης (12/11) στο ΣΕΦ, εν αντιθέσει με τον Κίναν Έβανς που είναι διαθέσιμος και θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος, αφού ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν γκαρντ των πρωτοπόρων της Euroleague δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που αποκόμισε από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός αποστολής.

Διαβάστε επίσης