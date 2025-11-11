Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και την Euroleague

"Δοκιμασία" στην "Πόλη του Φωτός" για τους "πράσινους"

Στην Γαλλία και το Παρίσι ξεκινά η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στις 22:00 οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρί, με μετάδοση από το Novasports Prime.

Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» της διοργάνωσης, όπως και τα παιχνίδια στο ATP Finals που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού) 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού) 18:00 Novasports Prime Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας Euroleague 18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού) 19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague 20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League 2025-26 21:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague 21:30 Novasports 5HD Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές Euroleague 21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού) 22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Euroleague 22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women's Champions League 00:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

