Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και την Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11).
Στην Γαλλία και το Παρίσι ξεκινά η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στις 22:00 οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρί, με μετάδοση από το Novasports Prime.
Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» της διοργάνωσης, όπως και τα παιχνίδια στο ATP Finals που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
18:00
Novasports Prime
Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
18:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n
Εκπομπή
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
19:45
Novasports 6HD
Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
20:00
Novasports 4HD
Άρης – Μπαχτσεσεχίρ
EuroCup
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Καρδίτσα – Οστάνδη
FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
21:05
Novasports Start
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:30
Novasports 2HD
Παρτίζαν – Μονακό
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
22:00
Novasports Prime
Παρί – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR
Euroleague
22:00
Mega News
Λυών – Βόλφσμπουργκ
UEFA Women's Champions League
00:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια