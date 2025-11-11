Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και την Euroleague

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11).

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR
"Δοκιμασία" στην "Πόλη του Φωτός" για τους "πράσινους"
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στην Γαλλία και το Παρίσι ξεκινά η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στις 22:00 οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρί, με μετάδοση από το Novasports Prime.

Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» της διοργάνωσης, όπως και τα παιχνίδια στο ATP Finals που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

18:00

Novasports Prime

Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

18:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n

Εκπομπή

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

19:45

Novasports 6HD

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

20:00

Novasports 4HD

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ

EuroCup

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Καρδίτσα – Οστάνδη

FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

21:05

Novasports Start

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:30

Novasports 2HD

Παρτίζαν – Μονακό

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

22:00

Novasports Prime

Παρί – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR

Euroleague

22:00

Mega News

Λυών – Βόλφσμπουργκ

UEFA Women's Champions League

00:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

