Euroleague, Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο… βήμα στην «Πόλη του Φωτός»

Αποστολή στο Παρίσι

Στην Γαλλία βρίσκονται οι «πράσινοι», οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για τον αγώνα της Τρίτης (11/11) απέναντι στην Παρί, σε μία ακόμα διπλή αγωνιστική, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί μακριά από το «σπίτι» του.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στην αποστολή 13 παίκτης, καθώς οι τρεις σέντερ της ομάδας δε μπορούν να βοηθήσουν λόγω των τραυματισμών τους, ενώ εκτός έμεινε και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Αντιθέτως κανονικά ακολούθησε την αποστολή ο Κένεθ Φαρίντ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» πήρε μέρος στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας (10/11) της ομάδας, έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να του δώσει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στον αγώνα της Τρίτης (11/11).

Στο πλευρό των συμπαικτών του, αν και δεν μπορεί να βοηθήσει, βρίσκεται και ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος έχει ξεκινήσει να ακολουθεί τις αποστολές της ομάδας για να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και πάλι στο κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι νέες αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με τον τραυματισμό του τον πάνε ακόμα πιο πίσω.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμένεται να έχει πολύ δύσκολο έργο μιας και τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που έχει να διαχειριστεί για μία ακόμα φορά ο Εργκίν Αταμάν, ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας, κόντρα σε μια ομάδα που παίζει γρήγορο και επικίνδυνο μπάσκετ και μέσα στην έδρα της αν βρει ρυθμό μπορεί να κάνει τη ζημιά.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία).

