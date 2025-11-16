Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι
Λούκα Ντόντσιτς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσαν μια τρομερή μάχη, με τον Σλοβένο να αναδεικνύεται νικητής, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη (119-95) επί των Μπακς.
Ο ΛεΜπρον Τζέιμς απουσίαζε σε ακόμα ένα ματς, αλλά ο «Luka Magic» ήταν και πάλι εκεί!
Ο Ντόντσιτς αναδείχθηκε νικητής σε μια «χορταστική» μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος «γέμισε» κι αυτός τη στατιστική. Ο ηγέτης των Λέικερς μέτρησε 41 πόντους με 9/19 σουτ και 18/20 βολές, συν 9 ριμπάουντ κι 6 ασίστ, ενώ ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Η διαφορά, βέβαια, ήταν ότι ο Σλοβένος είχαν άξιους συμπαραστάτες τους Όστιν Ριβς (25π., 8ασ., 6ριμπ.) και Ντιάντρε Έιτον (20π., 10ριμπ.), ενώ ο Giannis πήρε ελάχιστα από τους συμπαίκτες του.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- 32 πόντοι
- 8/14 δίποντα
- 1/1 τρίποντο
- 13/18 βολές
- 10 ριμπάουντ
- 5 ασίστ
- 1 μπλοκ
- 5 λάθη
- 3 φάουλ
- -12 στο +/-
- σε 31:35
Οι Λέικερς έκαναν ένα επιμέρους 27-4 προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κι έφτασαν στην επικράτηση, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των Μπακς στο δεύτερο ημίχρονο.
Το Μιλγουόκι έπεσε στο 8-6, ενώ επόμενη υποχρέωση του είναι το ματς με το Κλίβελαντ, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11 στις 02:00). Από την άλλη, η ομάδα του Λ.Α. ανέβηκε στο 10-4 και πλέον επιστρέφουν στη βάση τους, καθώς τα πέντε από τα επόμενα εξί ματς τους είναι εντός έδρας.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 1, Γ. Αντετοκούνμπο 32 (10ριμπ., 5ασ.), Τέρνερ 3 (1τρ., 8ριμπ.), Γκριν 15 (5), Ρόλινς 10, Σιμς, Τρεντ 13 (3), Πόρτις 8 (2τρ., 6ριμπ.), Χάρις 6 (2), Άντονι (5ριμπ., 7ασ.), Τζάκσον, Κόφι 3 (1), Σίαρς 4, Θ. Αντετοκούνμπο
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Τζέι Τζέι Ρέντικ): Μπρ. Τζέιμς, ΛαΡέιβια 4 (6ριμπ.), Έιτον 20 (10ριμπ.), Ριβς 25 (5τρ., 6ριμπ., 8ασ.), Ντόντσιτς 41 (5τρ., 9ριμπ., 6ασ.), Κνεκτ 9 (1τρ., 6ριμπ.), Χέιζ 10 (6ριμπ.), Κλέμπερ 3 (1), Τιερό 4, Βάντερμπιλτ, Σμιθ 3 (1)
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11):
- Μιλγουόκι - Λ.Α. Λέικερς 95-119
- Μινεσότα - Ντένβερ 112-123
- Σάρλοτ - Οκλαχόμα Σίτι 96-109
- Ιντιάνα - Τορόντο 111-129
- Κλίβελαντ - Μέμφις 108-100
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Νέα Υόρκη 8-4
- Τορόντο 8-5
- Φιλαδέλφεια 7-5
- Βοστώνη 6-7
- Μπρούκλιν 1-11
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 11-2
- Κλίβελαντ 9-5
- Μιλγουόκι 8-6
- Σικάγο 6-5
- Ιντιάνα 1-12
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ατλάντα 8-5
- Μαϊάμι 7-6
- Ορλάντο 7-6
- Σάρλοτ 4-9
- Ουάσινγκτον 1-11
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 13-1
- Ντένβερ 10-2
- Μινεσότα 8-5
- Πόρτλαντ 6-7
- Γιούτα 4-8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 10-4
- Φίνιξ 8-5
- Γκόλντεν Στέιτ 8-6
- Λ.Α. Κλίπερς 4-8
- Σακραμέντο 3-10
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Χιούστον 8-3
- Σαν Αντόνιο 8-4
- Μέμφις 4-10
- Ντάλας 3-10
- Νέα Ορλεάνη 2-10