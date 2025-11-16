Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς απουσίαζε σε ακόμα ένα ματς, αλλά ο «Luka Magic» ήταν και πάλι εκεί!

Ο Ντόντσιτς αναδείχθηκε νικητής σε μια «χορταστική» μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος «γέμισε» κι αυτός τη στατιστική. Ο ηγέτης των Λέικερς μέτρησε 41 πόντους με 9/19 σουτ και 18/20 βολές, συν 9 ριμπάουντ κι 6 ασίστ, ενώ ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η διαφορά, βέβαια, ήταν ότι ο Σλοβένος είχαν άξιους συμπαραστάτες τους Όστιν Ριβς (25π., 8ασ., 6ριμπ.) και Ντιάντρε Έιτον (20π., 10ριμπ.), ενώ ο Giannis πήρε ελάχιστα από τους συμπαίκτες του.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

32 πόντοι

8/14 δίποντα

1/1 τρίποντο

13/18 βολές

10 ριμπάουντ

5 ασίστ

1 μπλοκ

5 λάθη

3 φάουλ

-12 στο +/-

σε 31:35

Οι Λέικερς έκαναν ένα επιμέρους 27-4 προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κι έφτασαν στην επικράτηση, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των Μπακς στο δεύτερο ημίχρονο.

Το Μιλγουόκι έπεσε στο 8-6, ενώ επόμενη υποχρέωση του είναι το ματς με το Κλίβελαντ, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11 στις 02:00). Από την άλλη, η ομάδα του Λ.Α. ανέβηκε στο 10-4 και πλέον επιστρέφουν στη βάση τους, καθώς τα πέντε από τα επόμενα εξί ματς τους είναι εντός έδρας.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 1, Γ. Αντετοκούνμπο 32 (10ριμπ., 5ασ.), Τέρνερ 3 (1τρ., 8ριμπ.), Γκριν 15 (5), Ρόλινς 10, Σιμς, Τρεντ 13 (3), Πόρτις 8 (2τρ., 6ριμπ.), Χάρις 6 (2), Άντονι (5ριμπ., 7ασ.), Τζάκσον, Κόφι 3 (1), Σίαρς 4, Θ. Αντετοκούνμπο

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Τζέι Τζέι Ρέντικ): Μπρ. Τζέιμς, ΛαΡέιβια 4 (6ριμπ.), Έιτον 20 (10ριμπ.), Ριβς 25 (5τρ., 6ριμπ., 8ασ.), Ντόντσιτς 41 (5τρ., 9ριμπ., 6ασ.), Κνεκτ 9 (1τρ., 6ριμπ.), Χέιζ 10 (6ριμπ.), Κλέμπερ 3 (1), Τιερό 4, Βάντερμπιλτ, Σμιθ 3 (1)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11):

Μιλγουόκι - Λ.Α. Λέικερς 95-119

Μινεσότα - Ντένβερ 112-123

Σάρλοτ - Οκλαχόμα Σίτι 96-109

Ιντιάνα - Τορόντο 111-129

Κλίβελαντ - Μέμφις 108-100

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 8-4 Τορόντο 8-5 Φιλαδέλφεια 7-5 Βοστώνη 6-7 Μπρούκλιν 1-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 11-2 Κλίβελαντ 9-5 Μιλγουόκι 8-6 Σικάγο 6-5 Ιντιάνα 1-12

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 8-5 Μαϊάμι 7-6 Ορλάντο 7-6 Σάρλοτ 4-9 Ουάσινγκτον 1-11

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 13-1 Ντένβερ 10-2 Μινεσότα 8-5 Πόρτλαντ 6-7 Γιούτα 4-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 10-4 Φίνιξ 8-5 Γκόλντεν Στέιτ 8-6 Λ.Α. Κλίπερς 4-8 Σακραμέντο 3-10

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 8-3 Σαν Αντόνιο 8-4 Μέμφις 4-10 Ντάλας 3-10 Νέα Ορλεάνη 2-10

Διαβάστε επίσης