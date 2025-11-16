Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός

Μετά την τέταρτη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός «επιστρέφουν» στην Ελλάδα, για τους αγώνες τους στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11).

Παναθηναϊκός
Το «τριφύλλι» επιστρέφει στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην Πάτρα.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από τις νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, υποδέχεται (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει (16:00, ΕΡ2 Σπορ) με τον Προμηθέα, θέλοντας να αφήσει πίσω του την «σκληρή» ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (16/11) ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, με την αναμέτρηση Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/11):

10:00

Novasports 5HD

ΟΝΕ

173 - Διοργάνωση 2025, Τόκιο

10:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

12:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αναντολού Εφές – Μπαχτσεσεχίρ

Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00

Novasports 6HD

DP World Tour Championship

4η μέρα, Ντουμπάι

13:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ηρακλής – Κολοσσός

Stoiximan GBL

13:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Βαλένθια – Τενερίφη

ACB Liga Endesa 2025-26

14:00

Action 24

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

16:00

Novasports Prime

Πορτογαλία – Αρμενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:00

Novasports Start

Ουγγαρία – Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Τελικός Διπλού

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας – Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Άρης betsson

Stoiximan GBL

18:30

Mega News

Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Α1 Γυναικών Volley League

19:00

Novasports Prime

Αλβανία – Αγγλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports Start

Ουκρανία – Ισλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 2HD

Σερβία – Λετονία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

Τελικός Μονού

19:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε

Turkish Basketball Super League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

ACB Liga Endesa 2025-26

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Volley League Ανδρών 2025-26

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:45

Novasports Prime

Ιταλία – Νορβηγία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Start

Ισραήλ – Μολδαβία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00

Novasports 1HD

Σαραγόσα – Ουέσκα

Ποδόσφαιρο

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

01:15

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς – Τίγκρε

Liga Profesional Clausura

