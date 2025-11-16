Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός

Το «τριφύλλι» επιστρέφει στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην Πάτρα.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από τις νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, υποδέχεται (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει (16:00, ΕΡ2 Σπορ) με τον Προμηθέα, θέλοντας να αφήσει πίσω του την «σκληρή» ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (16/11) ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, με την αναμέτρηση Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/11):

10:00 Novasports 5HD ΟΝΕ 173 - Διοργάνωση 2025, Τόκιο 10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up) 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) 12:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League 2025-26 13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 4η μέρα, Ντουμπάι 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Stoiximan GBL 13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Τενερίφη ACB Liga Endesa 2025-26 14:00 Action 24 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής Greek Super League 2 2025-2026 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας) 16:00 Novasports Prime Πορτογαλία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025 16:00 Novasports Start Ουγγαρία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Τελικός Διπλού 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Ολυμπιακός Stoiximan GBL 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Άρης betsson Stoiximan GBL 18:30 Mega News Ολυμπιακός – Πανιώνιος Α1 Γυναικών Volley League 19:00 Novasports Prime Αλβανία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports Start Ουκρανία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 2HD Σερβία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Τελικός Μονού 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa 2025-26 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών 2025-26 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:45 Novasports Prime Ιταλία – Νορβηγία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Start Ισραήλ – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025 22:00 Novasports 1HD Σαραγόσα – Ουέσκα Ποδόσφαιρο 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 01:15 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Τίγκρε Liga Profesional Clausura

