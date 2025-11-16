Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός
Μετά την τέταρτη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός «επιστρέφουν» στην Ελλάδα, για τους αγώνες τους στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11).
Το «τριφύλλι» επιστρέφει στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην Πάτρα.
Ο Παναθηναϊκός, μετά από τις νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, υποδέχεται (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει (16:00, ΕΡ2 Σπορ) με τον Προμηθέα, θέλοντας να αφήσει πίσω του την «σκληρή» ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.
Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (16/11) ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, με την αναμέτρηση Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/11):
10:00
Novasports 5HD
ΟΝΕ
173 - Διοργάνωση 2025, Τόκιο
10:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
12:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Αναντολού Εφές – Μπαχτσεσεχίρ
Turkish Basketball Super League 2025-26
13:00
Novasports 6HD
DP World Tour Championship
4η μέρα, Ντουμπάι
13:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
13:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ηρακλής – Κολοσσός
Stoiximan GBL
13:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Βαλένθια – Τενερίφη
ACB Liga Endesa 2025-26
14:00
Action 24
Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
16:00
Novasports Prime
Πορτογαλία – Αρμενία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
16:00
Novasports Start
Ουγγαρία – Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Τελικός Διπλού
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Προμηθέας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Άρης betsson
Stoiximan GBL
18:30
Mega News
Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Α1 Γυναικών Volley League
19:00
Novasports Prime
Αλβανία – Αγγλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports Start
Ουκρανία – Ισλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 2HD
Σερβία – Λετονία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
Τελικός Μονού
19:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε
Turkish Basketball Super League 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
ACB Liga Endesa 2025-26
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Volley League Ανδρών 2025-26
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:45
Novasports Prime
Ιταλία – Νορβηγία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Start
Ισραήλ – Μολδαβία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00
Novasports 1HD
Σαραγόσα – Ουέσκα
Ποδόσφαιρο
22:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
01:15
Action 24
Μπόκα Τζούνιορς – Τίγκρε
Liga Profesional Clausura