Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
Άνετο απόγευμα για τους «ερυθρόλευκους» στην Αχαϊα απέναντι στον Προμηθέα που έπαιξε χωρίς τον Καραγιαννίδη.
Με το κάζο στο Μιλάνο από την μισή Αρμάνι, ο Ολυμπιακός ήθελε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στο ματς της GBL. Αντίπαλος ο Προμηθέας στην Πάτρα, ο οποίος παίζοντας χωρίς τον Καραγιαννίδη λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων, δεν αποτέλεσε εμπόδιο σε κανένα σημείο του αγώνα. Έτσι ήρθε το τελικό 64-88.
Χρησιμοποιήθηκαν και οι 12 παίκτες που είχαν οι φιλοξενούμενοι στη διάθεσή τους. Κορυφαίοι ήταν ο Βεζένκοφ με 18, ο Λι είχε 15 και ο Πίτερς 14. Ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 12. Μοναδικός που δεν πέτυχε πόντο ο Φουρνιέ.
O Ολυμπιακός δε συνάντησε δυσκολίες, με τον Μπαρτζώκα να έχει ευκαιρίες για «φρεσκάρισμα» και να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου ή αρκετά στα ματς της διαβολοβδομάδας στην Euroleague.
Από την πλευρά των Πατριών, μόνο ο Κόλεμαν ήταν διψήφιος με 11 πόντους. Συνολικά ο Προμηθέας έμοιαζε… παραδομένος στην ανωτερότητα του αντιπάλου απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 44-64, 64-88.
Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.