Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

Με το κάζο στο Μιλάνο από την μισή Αρμάνι, ο Ολυμπιακός ήθελε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στο ματς της GBL. Αντίπαλος ο Προμηθέας στην Πάτρα, ο οποίος παίζοντας χωρίς τον Καραγιαννίδη λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων, δεν αποτέλεσε εμπόδιο σε κανένα σημείο του αγώνα. Έτσι ήρθε το τελικό 64-88.

Χρησιμοποιήθηκαν και οι 12 παίκτες που είχαν οι φιλοξενούμενοι στη διάθεσή τους. Κορυφαίοι ήταν ο Βεζένκοφ με 18, ο Λι είχε 15 και ο Πίτερς 14. Ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 12. Μοναδικός που δεν πέτυχε πόντο ο Φουρνιέ.

O Ολυμπιακός δε συνάντησε δυσκολίες, με τον Μπαρτζώκα να έχει ευκαιρίες για «φρεσκάρισμα» και να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου ή αρκετά στα ματς της διαβολοβδομάδας στην Euroleague.

Από την πλευρά των Πατριών, μόνο ο Κόλεμαν ήταν διψήφιος με 11 πόντους. Συνολικά ο Προμηθέας έμοιαζε… παραδομένος στην ανωτερότητα του αντιπάλου απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 44-64, 64-88.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.