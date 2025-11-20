Μπαρτζώκας: «Αν όσοι κάνουν εκπομπές νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, να μας πουν πού έχουν διδάξει»

Με όλους και με... όλα τα έβαλε και πάλι ο Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος φαίνεται φανερά ενοχλημένος για την κριτική που έχει δεχθεί τον τελευταίο καιρό τόσο για τις αγωνιστικές του επιλογές, όσο και για το γεγονός πως η ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μεταγραφική κίνηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για την απόκτηση γκαρντ: “Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνω έναν παίκτη που να έχει 50% στο τρίποντο, να έχει 10 ασίστ και να είναι ο καλύτερος αμυντικός. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εάν υπήρχαν θα το είχαμε κάνει και οι πρόεδροι θα το είχαν κάνει ήδη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβετε όλοι, γιατί κάνετε ρεπορτάζ προφανώς και βλέπετε ποιοι παίκτες υπάρχουν ελεύθεροι στην αγορά -και από την Αμερική γιατί η πληροφορία είναι πλέον ανοιχτή για όλους-, ότι ψάχνουμε έναν καλό παίκτη που να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από τους άλλους πόιντ-γκαρντ που έχουμε.

Αλλά πρέπει να έχει το επίπεδο, να μπαίνει μέσα σε ένα παιχνίδι EuroLeague και να καταλαβαίνει πώς παίζεται το παιχνίδι. Γιατί εάν δεν το κάνει αυτό θα περάσει μεγάλο διάστημα μέχρι να προσαρμοστεί, εάν τελικά προσαρμοστεί. Το να έχει το επίπεδο δεν σημαίνει απαραίτητα να έχει ξαναπαίξει στην EuroLeague. Σημαίνει να είναι ένας δυνατός πνευματικά παίκτης. Γενικά σας λέω ψάχνουμε. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Δεν θα ήθελα και εγώ να ακούω και εσείς να κάνετε τόση δουλειά ψάχνοντας και γράφοντας άρθρα και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα πάρει έναν παίκτη, αλλά δεν θέλω να φορτώσω στην ομάδα έναν παίκτη που δεν έχει το επίπεδο. Προφανώς έχω κάνει από την αρχή του καλοκαιριού 5-6 προτάσεις στην ομάδα οι οποίες για διάφορους λόγους δεν έγιναν. Πάνω-κάτω έχουν γραφτεί κάποιοι παίκτες. Και δεν έγιναν όχι γιατί δεν ήθελαν οι πρόεδροι ή δεν έδωσαν πολλά λεφτά, αλλά γιατί για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν εφικτό. Άρα λοιπόν δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος να πάμε να πάρουμε έναν παίκτη που δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει το επίπεδο για να ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη. Θα το κάνουμε προφανώς γιατί θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που θα είναι ο κατάλληλος.

Ο τραυματισμός του Έβανς να το επισπεύσει, αλλά πώς; Από την μία να το επισπεύσουμε γιατί είναι πάρα πολλά παιχνίδια και έρθει ένας παίκτης, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει, τι να κάνω. Πρέπει να βρούμε κάποιον, να βγει κάποιος από ένα συμβόλαιο, να γίνει μια διαδικασία στην Αμερική, εάν είναι να έρθει από την Αμερική. Μας προτείνονται διάφοροι παίκτες, μετά αυτοί που μας προτείνονται δεν βγαίνουν από τις ομάδες τους, γιατί και οι ατζέντηδες αυτή τη στιγμή κάνουν ένα μεγάλο κόλπο. Τι κάνουν λοιπόν: Ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες σε άλλες θέσεις είναι στην αγορά για παίκτες. Αρχίζουν και προτείνουν έναν παίκτη, εσύ μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά η ομάδα του δεν τον δίνει. Άρα τι κάνουν έτσι; Παρουσιάζουν στον παίκτη, τον πελάτη τους, ότι «κοίταξε, εγώ κάνω δουλειά για εσένα, σε ζητάει ο Ολυμπιακός, κάνει προτάσεις κλπ». Αλλά δεν τον δίνει η ομάδα του, δεν έχει διασφαλιστεί αυτό. Καταλάβατε τι εννοώ; Μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο μετά. Σίγουρα δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει να κάνουμε μια καλή επιλογή“.

Για το ματς με την Παρί: “Να μην παρασυρθούμε καταρχήν από αυτόν τον ρυθμό, γιατί όσο γρήγορα πάνε στην επίθεση, τόσες περισσότερες δυνατότητες σου δίνει και εσένα να σκοράρεις. Μιλάμε για την πρώτη επίθεση και την ομάδα με το καλύτερο pace στην EuroLeague. Ο Χίφι είναι πρώτος σκόρερ στην EuroLeague και παίζει 21 λεπτά, στα οποία παίρνει 19 προσπάθειες. Αυτό είναι λίγο ενδεικτικό του πώς παίζει η ομάδα.

Είναι η πρώτη ομάδα σε σκορ από pick n’ roll χειριστές. Πρέπει να εκτελέσουμε στην επίθεση με υπομονή, να μην βιαστούμε και να διαβάσουμε ακριβώς τι δίνουν και τι όχι. Εξηγήσαμε στους παίκτες τι είναι αυτό. Προφανώς πρέπει να πάμε στα ριμπάουντ. Παίζουν press σε όλο το γήπεδο και δεν πρέπει να τους δώσουμε την μπάλα στα χέρια. Εμείς στα τελευταία παιχνίδια κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα αν θέλουμε να έχουμε καλή εκτέλεση.

Πρέπει να κάνεις καλά όλα τα σημαντικά πράγματα του μπάσκετ. Να εκτελέσεις καλά στην επίθεση, να μην πας σε βιαστικές επιθέσεις γιατί αυτό είναι κάτι που τους ευνοεί. Θα πάρουν την μπάλα και θα φύγουν στο transition. Θα δημιουργηθεί μια κατάσταση που είναι μη αναγνωρίσιμη τόσο από τους αντιπάλους και για αυτό πολλές φορές περιπλέκεται η κατάσταση. Εάν όμως έχεις υπομονή και είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις, θα τους βάλεις πρόβλημα.

Επαναλαμβάνω είναι ιδιαίτερο το μπάσκετ τους, παίζουν με μεγάλη ταχύτητα, αλλά είναι και ευάλωτοι σε κάποια πράγματα. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το μπάσκετ, την οποία την είχαν και πέρυσι, αλλά φέτος την έχουν εξελίξει. Είναι ακόμα μια καλή ομάδα, παρόλο που έχασαν παίκτες από τη βασική τους πεντάδα και είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστείς”.

Για το πρόβλημα με τους Μακίσικ και Γουόρντ: “Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει να προπονηθεί σήμερα, δεν είναι σίγουρο. Έξω είναι ο ΜακΚίσικ γιατί έχει πρόβλημα στον προσαγωγό του από το παιχνίδι με το Μιλάνο. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα και θα μείνει έξω. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα. Είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει. Έχει μια ενόχληση στο γαστροκνήμιο και θέλουμε να μην ρισκάρουμε, αλλά θα δούμε. Ο Νιλικίνα είναι μέσα”.

Για την κριτική που δέχεται για την τελευταία φάση στο Μιλάνο με τον Βεζένκοφ: “Το θέμα είναι από ποιον την δέχεται αυτήν την κριτική. Μου είπαν οι συνεργάτες μου ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 εκπομπές στο διαδίκτυο σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση με το Μιλάνο. Για το εάν έπρεπε να πάρει την επίθεση ο Σάσα, ο Πίτερς ή ο Ντόρσεϊ. Στην δημοκρατία που έχουμε, είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του και είναι απόλυτα σεβαστό. Τώρα εάν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν την ομάδα καλύτερα από μένα, τις συνθήκες, την ψυχολογία των παικτών και αυτό είναι σεβαστό. Απλώς θα ήθελα όλοι αυτοί που μιλάνε με τόση σιγουριά για αυτά τα θέματα να μας πουν πού το έχουν κάνει αυτό και εάν το έχουν διδάξει πουθενά. Γιατί εάν δεν το έχουν κάνει κάπου, κινδυνεύουν να πέσουν σε ολισθήματα”.