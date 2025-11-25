Η FIBA ανακοίνωσε νέο τρόπο διαμόρφωσης του World Ranking – Η θέση της Ελλάδας

Για περισσότερο από ένα χρόνο μία ειδική ομάδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εργάστηκε προκειμένου το νέο ranking να είναι πιο αντιπροσωπευτικό της δυναμικής των ομάδων παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπ’ όψη πολλά και διαφορετικά δεδομένα.

Οι βασικοί άξονες του νέου τρόπου αξιολόγησης και διαμόρφωσης του FIBA World Ranking είναι οι εξής:

Οι ομάδες πριμοδοτούνται για κάθε αγώνα τους

Η ομάδα που κερδίζει παίρνει τους ίδιους πόντους με την ηττημένη, πολλαπλασιαμένους με το «Μπόνους Νικητή»

Περισσότερο πόντοι δίνονται στις ομάδες για τους αγώνες και τις νίκες τους στις πιο προχωρημένες φάσεις των διοργανώσεων

Οι πόντοι προσαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή και την διοργάνωση

Η συγκεκριμένη αλλαγή, πάντως, δεν επηρεάζει την Εθνική Ελλάδας, η οποία παραμένει στη 13η θέση.

Οι πρώτες 15 ομάδες στο World Ranking της FIBA:

ΗΠΑ Γερμανία Σερβία Γαλλία Καναδάς Αυστραλία Ισπανία Αργεντινή Λιθουανία Βραζιλία Λετονία Τουρκία Ελλάδα Σλοβενία Ιταλία

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη λίστα

