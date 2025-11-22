Εθνική Ελλάδας: «Εξαφανίστηκαν» 2.500 εισιτήρια για την πρεμιέρα των προκριματικών του FIBA World Cup 2025

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στη Ρουμανία, την ερχόμενη Πέμπτη (27/11), στις 18:30, στο «Nick Galis Hall».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΚ, 2.500 εισιτήρια έχουν ήδη «κάνει φτερά», με τη Θεσσαλονίκη να «αποδεικνύει στην πράξη για μία ακόμη φορά ότι αγαπά το μπάσκετ». Η Εθνική αναμένεται να έχει την καλύτερη δυνατή στήριξη από την εξέδρα στη νέα προσπάθεια της για να κλείσει θέση σε ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση.

Την Παρασκευή (21/11), ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα δύο πρώτα ματς των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, κόντρα σε Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11)

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για το Ελλάδα - Ρουμανία

«Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και 2.500 φίλαθλοι έχουν ήδη κλείσει την δική τους θέση δίπλα στους διεθνείς, για το πρώτο τους βήμα προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027!

Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει στην πράξη για μία ακόμη φορά ότι αγαπά το μπάσκετ και η επίσημη αγαπημένη αναμένεται να έχει την καλύτερη δυνατή στήριξη από την εξέδρα στον αγώνα με την Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο», στην καρδιά της πόλης.

Τα εισιτήρια διατίθενται από την ticketmaster. Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ».

