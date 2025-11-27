Ανατροπή: «Δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς το Δ.Σ. της Παρτιζάν»!
Ανατροπή δεδομένων στην Παρτιζάν καθώς το Δ.Σ. της ομάδας δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Σέρβου τεχνικού.
Πλήρης ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτή την παραίτησή του.
Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. δε συζητήθηκε τίποτα περισσότερο από την παραίτηση του «Ζοτς», με το Δ.Σ. να αποφασίζει να μην την κάνει δεκτή και να στηρίξει τον έμπειρο προπονητή στη συνέχιση του έργου του.
Έτσι πλέον είναι απόφαση του ίδιου του Ζοτς αν θα αλλάξει άποψη και θα πάρει πίσω την παραίτηση, έχοντας ήδη αποχαιρετίσει τους οπαδούς της Παρτιζάν, ώστε να παραμείνει στον πάγκο της σερβική ομάδας.
