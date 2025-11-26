Το γράμμα του Ομπράντοβιτς στον κόσμο της Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, πάντα ένας από εσάς»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Παρτίζαν με ένα συγκινητικό γράμμα προς τους φιλάθλους της ομάδας. 

Μέσω επιστολής του προς τον κόσμο της Παρτίζαν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε και επίσημα την οριστική και αμετάκλητη παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά το γράμμα του Σέρβου τεχνικού, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου:

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτιζάν,

Πριν από τέσσερα και μισό χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζω το ομορφότερο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτιζάν μας, ξανά μετά από 10 χρόνια, να γίνει μέρος της Euroleague· και όλοι μαζί τα καταφέραμε. Οι αγώνες του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια: τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τέσσερα και μισό χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (τους οποίους έχω πολλές φορές τονίσει ότι είναι οι καλύτεροι που είχα), και φυσικά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους φιλάθλους της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε περίσταση!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς».

