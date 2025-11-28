Euroleague: Στην κορυφή των power rankings ο Παναθηναϊκός AKTOR

Την τρίτη φετινή έκδοση των power rankings παρουσίασε η Euroleague, έχοντας στην πρώτη θέση τους «πράσινους».

Powers Rankings με έκδοση black Friday, παρουσίασε η Euroleague. Στην τρίτη φετινή φορά που η διοργάνωση προχωρά σε μια τέτοια κίνηση, έχει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο οποίος προέρχεται από σερί τεσσάρων σημαντικών νικών και έχοντας πλέον το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα.

Μάλιστα, στο κείμενο γίνεται λόγος και για προτάσεις «αγορών», προκειμένου να γίνει η κάθε ομάδα καλύτερη. Στην αναφορά του «τριφυλλιού» τονίζεται:

«Οι πράσινοι έκαναν την κίνηση τους πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φάριντ, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ωστόσο, βασίστηκε σε έναν 35χρονο πλέι μέικερ (Κώστας Σλούκας) και έναν 36χρονο σέντερ (Φάριντ). Η συνέχιση της καλής απόδοσης αυτών των βετεράνων και η επιστροφή των τραυματιών Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρτ θα ήταν το καλύτερο δώρο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού».

Ο Ολυμπιακός από την άλλη, υποχώρησε από την πρώτη στην τρίτη θέση, καθώς δεύτερη είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ. Τέταρτος είναι ο Ερυθρός Αστέρας, πέμπτη η Μονακό, έκτη η Ζαλγκίρις, έβδομη η Βαλένθια, όγδοη η Φενέρμπαχτσε, ένατη η Ρεάλ Μαδρίτης και τη δεκάδα συμπληρώνει η Μπαρτσελόνα.

