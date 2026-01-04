Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν

Η ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, έφερε το τέλος του πρώτου γύρου. Αυτό σημαίνει πως μαζί προέκυψαν και τα ζευγάρια για το Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.

Greek Basketball League – 13η αγωνιστική

Μύκονος-ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι 73-59

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι 90-76

Άρης-Ολυμπιακός 84-95

Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα 92-85

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 24 Παναθηναϊκός 23 ΠΑΟΚ 21 ΑΕΚ 20 Προμηθέας Π. 18 Μύκονος 18 Ηρακλής 18 Περιστέρι 17 Άρης 17 Καρδίτσα 16 Κολοσσός Ρ. 15 Mαρούσι 14 Πανιώνιος 13

FINAL EIGHT ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προημιτελικοί (17 και 18 Φεβρουαρίου)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3)

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)