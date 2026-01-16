Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο, ανάλυση λαθών και προπόνηση με τους γνωστούς απόντες

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) επέστρεψε από το Μόναχο η αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα από την Μπάγερν και έτσι από το αεροδρόμιο πήγαν απ’ ευθείας στο Telekom Center Athens.

Εκεί, ο Εργκίν Αταμάν τους έδειξε βίντεο για πάνω από μία ώρα. Αναλύοντας τα λάθη που έγιναν στο ματς για να έρθει η ήττα.

Εν συνεχεία οι «πράσινοι» προπονήθηκαν, καθώς ακολουθεί η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για την GBL με τον ΠΑΟΚ και εν συνεχεία η «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας λόγω των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν.