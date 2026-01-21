ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: Ο εκπληκτικός Λεκαβίτσιους «υπέγραψε» τη νίκη | Ντεμπούτο για Νάναλι, Φίζελ

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν… ζόρια για 35 λεπτά στην «Ένωση», η οποία, όμως, στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη, με μια σημαντική διαφορά (βλ. +15).

Η Καρδίτσα ήταν μπροστά με 65-64 (34'), ωστόσο, η εμπειρία της πιο ποιοτικής ΑΕΚ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα τελευταία λεπτά. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πιο ψύχραιμοι κι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με επιμέρους 24-8, για να φτάσουν εν τέλει στην επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με την «Ένωση». Ο Λιθουανός γκαρντ σημείωσε τους 21 από τους 28 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο.

Την πρώτη τους εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ πραγματοποίησαν οι Τζέιμς Νάναλι και ΚιΣόν Φίζελ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 34-37, 53-59, 88-73.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 13 (8ριμπ.), Σκορδίλης 2, Φλιώνης 14 (1), Φίζελ 5, Λεκαβίτσιους 28 (2), Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ 17 (4), Αρμς 5, Χαραλαμπόπουλος 3.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπρ. Τζέφερσον 19 (3), Χόρκλερ 11 (1), Έλις 3 (1), Δίπλαρος 4, Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 6 (2), Ουάσινγκτον 2, Ντ. Τζέφερσον 17 (1), Μάντσεν 6.

Ο «ελληνικός» όμιλος (Group J)

ΑΕΚ 1-0 Άλμπα 1-0 Τόφας 0-1 Καρδίτσα 0-1

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Τόφας – Άλμπα 90-94

ΑΕΚ – Καρδίτσα 88-73

2η αγωνιστική

Καρδίτσα – Τόφας (27/01)

ΑΕΚ – Άλμπα (28/01)

3η αγωνιστική

Τόφας – ΑΕΚ (03/02)

Άλμπα – Καρδίτσα (04/02)

4η αγωνιστική

Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/02)

Άλμπα – Τόφας (10/02)

5η αγωνιστική

Καρδίτσα – Άλμπα (11/03)

ΑΕΚ – Τόφας (11/03)

6η αγωνιστική

Τόφας – Καρδίτσα (18/03)

Άλμπα - ΑΕΚ (18/03)

