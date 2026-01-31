NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!
Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και πέτυχε τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο, στην επίδειξη δύναμης των Λέικερς κόντρα στους Ουίζαρντς - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01) στο NBA.
Η ομάδα του Λ.Α. «ισοπέδωσε» 142-111 τη Ουάσινγκτον, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον «Luka Magic».
Σε ένα ματς που οι Λέικερς σούταραν με 61% εντός παιδιάς, ο Ντόντσιτς έκανε τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο, μετρώντας 37 πόντους, 13 ασίστ κι 11 ριμπάουντ.
Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, προσφέροντας και θέαμα με ορισμένα εντυπωσιακά καρφώματα.
Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους Νικς, οι οποίοι επικράτησαν 127-97 των Μπλέιζερς, έχοτνας πρωταγωνιστές τους Μπράνσον (26π.) και Ανουνόμπι (24π.). Με πρωταγωνιστή τον Πέιτον Πρίτσαρντ (29π.), οι Σέλτικς επικράτησαν 112-93 των Κινγκς.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01):
- Ουάσινγκτον – Λ.Α. Λέικερς 111-142
- Ορλάντο – Τορόντο 130-120
- Βοστώνη – Σακραμέντο 112-93
- Νέα Υόρκη – Πόρτλαντ 127-97
- Νέα Ορλεάνη – Μέμφις 114-106
- Φίνιξ – Κλίβελαντ 126-113
- Ντένβερ – Λ.Α. Κλίπερς 122-109
- Γιούτα – Μπρούκλιν 99-109
- Γκόλντεν Στέιτ – Ντιτρόιτ 124-131