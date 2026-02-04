Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!

Τα πάντα θα κριθούν πλέον στη μεταξύ τους αναμέτρηση την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Κλουζ στη Ρουμανία την ερχόμενη Τετάρτη (11/02), όπου θα ψάξει το «διπλό» που θα τον στείλει στην επόμενη φάση του Eurocup!

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς γνώριζε πως μόνο η νίκη απέναντι στη Νεπτούνας θα της επέτρεπε να ελπίζει και παράλληλα περίμενε «στραβοπάτημα» της Κλουζ στο Ισραήλ απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Το σενάριο επιβεβαιώθηκε απόλυτα, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον στο 8-9 και τον Άρη να παίζει τα... ρέστα του στην τελευταία αγωνιστική, μέσα στην έδρα της ρουμανικής ομάδας.

Το παιχνίδι στο «Nick Galis Hall» κρίθηκε ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Άρης ανέβασε κατακόρυφα την έντασή του και με επιμέρους σκορ 25-8 «έχτισε» διαφορά ασφαλείας, αφήνοντας τη Νεπτούνας χωρίς απαντήσεις.

Οι πρωταγωνιστές ήταν αρκετοί, με τον Μπράις Τζόουνς να ξεχωρίζει σημειώνοντας 16 πόντους με 8/9 δίποντα και 6 ασίστ, τον Αμίν Νουά να προσθέτει επίσης 16 πόντους και τον Ντανίλο Άντζουσιτς να συμβάλλει με 14, εκ των οποίων οι 13 στο πρώτο ημίχρονο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Λέφας, Τζόουνς 16, Νουά 16 (3), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 2, Χαρέλ 7 (1), Άντζουσιτς 14 (3), Αντετοκούνμπο 2, Κουλμπόκα 7 (2).

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ (Γκεντιμίνας Πετράουσκας): Κλίαρι 8 (1), Ταρόλις 2, Κνέιζις, Λόμαζς 19 (3), Γκιρτζίουνας , Κόζις 3 (1), Βελίτσκα 5 (1), Μαγιάουσκας 2, Μπερούτσκα 3 (1), Γουότερμαν 12 (2), Σίλινς 10.

