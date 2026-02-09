Ο έμπειρος τεχνικός παραδέχθηκε ότι οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, κάθε, μεταξύ τους, αγώνας είναι διαφορετικός.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ, η οποία μετράει 10 σερί νίκες, αν πάρει το θετικό αποτέλεσμα θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα, ενόψει του Καρδίτσα – ΑΕΚ:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία μας στην Ευρώπη και βλέπουμε προφανώς τον αγώνα αυτόν πάρα πολύ σοβαρά. Η Καρδίτσα έδειξε με την Άλμπα μέσα στο Βερολίνο, ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο…

Έχουμε παίξει τόσα ματς… Γνωριζόμαστε καλά με την Καρδίτσα, αλλά η «κάθε φορά» είναι διαφορετική. Εμείς έχουμε δύο νέους παίκτες στο ρόστερ σε σχέση με την τελευταία μεταξύ μας αναμέτρηση, και πρέπει να κάνουμε καλή ανάλυση, και βεβαίως να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Θέλουμε πολύ τη νίκη, η οποία θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση του BCL, που είναι ο στόχος μας».

Διαβάστε επίσης