ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία την «Ένωση» την τρέχουσα σεζόν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, σε πολλές περιπτώσεις, έχει κληθεί να διαχειριστεί τις απουσίες, κάτι που θα κληθεί να κάνει και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Η έμπειρος τεχνικός της ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκο Αρσενόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Επίσης, αμφίβολη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Διαβάστε επίσης