FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά

ΠΑΟΚ και Περιστέρι θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16».

FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο PAOK Sports Arena από την Μπιλμπάο, με 87-88, για την 6η -και τελευταία- αγωνιστική για τους «16» του FIBA Europe Cup.

Αποτέλεσμα με το οποίο τερμάτισε στη 2η θέση του ομίλου και για τα προημιτελικά του θεσμού θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, ο οποίο κέρδισε σήμερα, εκτός έδρας, την Πετκίμσπορ (85-87) και τερμάτισε στην πρώτη θέση του 14ου ομίλου.

Το πρώτο παιχνίδι στον ελληνικό «εμφύλιο» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στην Αθήνα.

Ξεχώρισε περισσότερο για τον «Δικέφαλο» ο Τίμι Άλεν (20 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), ενώ πρώτος σκόρερ για την Μπιλμπάο ήταν ο Τζάστιν Γιαβόρσκι (15 πόντοι, με 4/6 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 20 (3), Μέλβιν 10 (1), Ταϊρί 7, Κόνιαρης 4, Χουγκάζ 7, Ομορούγι 8, Περσίδης 5 (1), Μουρ 11 , Ντίμσα 13 (3), Μπέβερλι 2.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 4, Φρέι 5 (1), Γιαβόρσκι 15 (4), Κράμπελι 12 (2), Ίλιαρντ 4 , Μπαγκαγιόκο 4, Πετράσεκ 7 (1), Πάντζαρ 14 (2), Φοντ 10 (3), Χλίνασον 13.

