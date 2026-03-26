Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν μίλησε πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό και υπογράμμισε τους ξεκάθαρους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της Media Day, πριν από το ματς του «T-Center», για την 34η αγωνιστικής της Euroleague.
Οι δηλώσεις του Κέντρικ Νάν
«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο. Ο στόχος είναι να μπούμε στα playoffs, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Βίκυ Λέανδρος με το “L’amour est bleu” στον Λόφο της Σάνης
16:50 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ
16:34 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»
07:46 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα
20:33 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα
22:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ