Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό και υπογράμμισε τους ξεκάθαρους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός.

Γιάννης Κουβόπουλος

INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της Media Day, πριν από το ματς του «T-Center», για την 34η αγωνιστικής της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Νάν

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο. Ο στόχος είναι να μπούμε στα playoffs, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».

Σχόλια
