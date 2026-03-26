Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» για Γκραντ λίγο πριν τη Μονακό

Ανησυχία επικρατεί, μια ημέρα πριν από τον κρίσιμο αγώνα με την Μονακό στο T-Center, στην ομάδα του Παναθηναϊκού λόγω του τραυματισμού του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Ντουμπάι και μάλιστα του δέχθηκε το χέρι στο σημείο αυτό, με τις ενοχλήσεις να μην υποχωρούν.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν πρόβλημα και πλέον αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς.

