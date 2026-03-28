Greek Basketball League: Άρης 7Χ7 με «διπλό» στην έδρα του Κολοσσού

Την 7η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα πήρε ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας στη Ρόδο 96-92 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νουά.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νουά με ρεκόρ πόντων, πήρε απ’ το χεράκι τον Άρη και τον οδήγησε στην 7η συνεχόμενη νίκη του στην GBL. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης, επικράτησαν 96-92 στη Ρόδο επί του Κολοσσού.

Ρεκόρ καριέρας έκανε ο Αμίν Νουά με 31 πόντους, ενώ πήρε και 7 ριμπάουντ σε μια εκπληκτική εμφάνιση. Ο Ρόνι Χάρελ πέτυχε 18 πόντους, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η 7η σερί νίκη του Άρη, ενώ ο Κολοσσός έχασε μετά από τρεις επιτυχίες. Ο Τέβιν Μακ πέτυχε 24 πόντους, ο Κένεντι σημείωσε 15 πόντους, ο Νίκολς 13 και ο Ραντλ 12 για τους ηττημένους.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 12, Μακ 24 (1), Νίκολς 13 (2), Γκαλβανίνι 7 (1), Ακιν 13, Κένεντι 15 (3), Κολοβέρος 2, τρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης 1

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ 5, Νουά 31 (3), Μποχωρίδης 4, Χάρελ 18 (2), Αντετοκούνμπο 10, Τζόουνς 17 (1), Φόρεστερ 2, Άντζουσιτς 3 (3/3 βολές), Κουλμπόκα 6 (2)

Σχόλια
Novibet
