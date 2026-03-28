Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

Η ομάδα των δυτικών προαστίων «άλωσε» την έδρα της Ένωσης επικρατώντας 74-64 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζέικ Βαν-Τούρμπεργκεν έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οδηγώντας το Περιστέρι σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 74-64. Για την 23η αγωνιστική στη SUNEL Arena, οι φιλοξενούμενοι έκριναν το ματς ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο.

Σε εκείνο το διάστημα το σκορ ήταν 10-26. Έτσι το Περιστέρι έφτασε τις 12 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ ηττήθηκε μόλις για τρίτη φορά στην έδρα της αυτή τη σεζόν.

Double-double σημείωσε ο Μπράουν για την ΑΕΚ, με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9, Φλιώνης 2, Φίζελ 3, Μπάρτλεϊ 10 (1), Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 14, Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 8 (2), Νάναλι 16 (2)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 10, Κάρντενας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 19 (3), Κακλαμανάκης 6, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 6, Μουράτος, Θωμάκος, Χάρις 16 (3), Παπαδάκης 2, Κάριους 2

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-Άρης 92-96

ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πατρών 100-70

ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74

Καρδίτσα-Πανιώνιος (29/3, 13:00)

Ηρακλής-Μαρούσι (29/3, 15:30)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (30/3, 19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 40 -20αγ.

Παναθηναϊκός 38

ΑΕΚ 36

ΠΑΟΚ 33 -20αγ.

Περιστέρι 33

Άρης 31 -19αγ.

Μύκονος 29

Ηρακλής 28 -20αγ.

Προμηθέας Π. 28

Κολοσσός Ρ. 28

Πανιώνιος 25 -20αγ.

Καρδίτσα 25 -20αγ.

Mαρούσι 25

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση - Στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

20:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το μήνυμα του ΠτΔ για τον θάνατό της

20:46LIFESTYLE

Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ για τον πόλεμο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

20:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Όταν τραγούδησε το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» στην πρώτη Eurovision

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

19:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

11:48LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Ο έρωτάς της για τον Φρέντυ Σερπιέρη και το άδοξο τέλος του

19:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη για το θάνατο της Μαρινέλλας: 10 τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας που άφησαν εποχή

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ