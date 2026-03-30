Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ντέρμπι της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ηλίας Λαλιώτης

Έχοντας συμπληρώσει τέσσερις σερί νίκες στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι αναγκασμένος να στρέψει για τα καλά την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και παρότι αδιάφορος βαθμολογικά, υποδέχεται τον «αιώνιο» αντίπαλο, και αήττητο στη Stoiximan GBL, Ολυμπιακό.

Ωστόσο θα το κάνει έχοντας να αντιμετωπίσει πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς δεν συμπληρώνει καν 12άδα!

Μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι οι Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο μετακάρπιο) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση), τέθηκαν εκτός μάχης για το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3, 19:00).

Η κακοδαιμονία, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε τις προηγούμενες δύο μέρες, οπότε δεν θα αγωνιστεί σήμερα.

Το τελευταίο πρόβλημα ακούει στο όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο 31χρονος Αμερικανός σταρ δεν προπονήθηκε την Κυριακή (29/3) λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί ενόψει του «τελικού» με την Χάποελ στη Σόφια.

Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, κάτι που σημαίνει πως σε συνδυασμό με την απουσία του Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός δεν συμπληρώνει 12άδα, παρότι θα βρίσκεται στην αποστολή ο Γιάννης Κουζέλογλου. Κι αυτό γιατί θα υπάρχουν μόνο 5 Έλληνες διαθέσιμοι, οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μήτογλου και Κουζέλογλου. Μαζί με τους 5 διαθέσιμους ξένους Σορτς, Ναν, Οσμάν, Φαρίντ και Λεσόρ, θα είναι οι δέκα που θα αγωνιστούν στο ντέρμπι.

Ο Μάριους Γκριγκόνις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ ο Νεοκλής Αβδάλας παρότι δηλώθηκε στο ρόστερ της Stoiximan GBL, θα κριθεί από τον Εργκίν Αταμάν πότε και αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα εναπομείναντα παιχνίδια.

