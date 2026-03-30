Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας
Ο Νεοκλής Αβδάλας δηλώθηκε και επίσημα στο ρόστερ της Stoiximan GBL από τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Έλληνας γκαρντ επέστρεψε από τις ΗΠΑ, έχοντας ολοκληρώσει τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο NCAA και ξεκίνησε προπονήσεις με το τριφύλλι, στο οποίο ανήκει.
Ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τη EuroLeague και μένει να δούμε πότε και αν θα του δώσει χρόνο ο Εργκίν Αταμάν, από τη στιγμή που δηλώθηκε στο ρόστερ.
