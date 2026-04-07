LIVE Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR: Η Μεγάλη Εβδομάδα του «τριφυλλιού» ξεκινάει

Τρεις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση της regular season στη Euroleague και ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει τα δύο από τα τρία βήματα επί ισπανικού εδάφους.

Στη Βαρκελώνη οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα, ομάδα που τους είχε νικήσει στο Telekom Center Athens και βρίσκονται και οι δύο στο 20-15. Κατά συνέπεια η κρισιμότητα του αγώνα είναι τεράστια.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ αν και ανέτοιμος αναμένεται να είναι στη δωδεκάδα, με την νίκη να είναι επιτακτική ανάγκη, εν’ όψει της πολύ κρίσιμης συνέχειας.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

