Στο πλευρό του Παναθηναϊκού και πάλι ο Γιαννακόπουλος

Αποθέωση και πάλι για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως και κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έτσι και απόψε βρίσκεται στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Το αφεντικό των πράσινων θα παρακολουθήσει από... πολύ κοντά και την αποψινή αναμέτρηση, θέλοντας να ντοπάρει ψυχολογικά τους παίκτες της ομάδας του έτσι ώστε να κάνουν το δύο στα δύο.

Μόλις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την είσοδό του στο γήπεδο αποθεώθηκε από τους φίλους του "τριφυλλιού" που βρίσκονται στις εξέδρες.