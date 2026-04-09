Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Ένα ακόμα σκοτσέζικο ντουζ και διασυρμός

Ο Παναθηναϊκός στον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν ήταν απογοητευτικός, δε μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και έγινε έρμαιο στις ορέξεις της Βαλένθια, σε ένα ακόμα πισογύρισμα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν το... λιγότερο απογοητευτικός σε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες της σεζόν. Παρά το γεγονός ότι είχε το μομέντουμ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, δε μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να μπει στο πνεύμα του, δε μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να παίξει την άμυνα που έπρεπε και έδωσε το δικαίωμα στη Βαλένθια να κάνει το παιχνίδι της και να πάρει μια μεγάλη νίκη με 102-84.

Ο Παναθηναϊκός, πλέον, μετά από αυτή την ήττα έχασε κάθε ελπίδα που είχε για την κατάκτηση μίας εκ των τεσσάρων προνομιούχων θέσεων και πλέον κυνηγάει την εξάδα για να αποφύγει το βάσανο των play in.

Η ομάδα του Αταμάν τώρα θέλει οπωσδήποτε την νίκη την επόμενη Παρασκευή κόντρα στην Εφές και με συνδυασμό αποτελεσμάτων θα βρίσκεται στην εξάδα.

Ο Λεσόρ μπορεί να έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό αλλά το ξεκίνημα των πράσινων δεν ήταν το ιδανικό. Οι παίκτες του Αταμάν ήταν άστοχοι, ενώ στην άμυνα παρουσίασαν πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν στο ακέραιο οι αντίπαλοι τους. Η Βαλένθια με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Μπαντιό και Τόμπσον προηγήθηκαν με 6-2, ενώ ο Πραντίγια “τρύπησε” την άμυνα του “τριφυλλιού” και έκανε το 8-2. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να “χτυπήσει” μέσα από το “ζωγραφιστό” με Λεσόρ και Χουάνχο, ο Ρίβερς όμως ευστόχησε και πάλι από τα 6.75μ και η Βαλένθια στο πεντάλεπτο προηγήθηκε με 13-8.

Η διαφορά έφτασε και τους 7 πόντους, με τον Κώστα Σλούκα να περνάει στο παρκέ και να προσπαθεί να αλλάξει το μομέντουμ. Ναν και Φαρίντ μείωσαν στο καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 17-15, αλλά στο σημείο αυτό η Βαλένθια κατάφερε να βρει πεντάποντο από μία και μόνο επίθεση. Ο Μπαντιό σηκώθηκε για τρεις πόντους και ευστόχησε και παράλληλα ο Φαρίντ έκανε φάουλ στον Κοστέλο ο οποίος ευστόχησε σε δύο βολές και έδωσε αέρα 7 πόντων στην ομάδα του, 22-15. Ο Χέιζ που είχε περάσει στο παρκέ έδινε λύσεις στην επίθεση, απάντησε με το ίδιο νόμισμα σετ νέο τρίποντο του Τόμπσον και ο Σλούκας με γκολ-φάουλ μείωσε σε 27-23 που ήταν και το σκορ της περιόδου.

Εγκλωβίστηκε στο παιχνίδι της Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός είχε μπει στο τριπάκι του να ακολουθήσει τον ρυθμό της Βαλένθια, η οποία είχε βάλει τις βάσεις της για να κάνει το παιχνίδι της και παράλληλα ήταν εξαιρετικά εύστοχη από μακριά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στους 4 πόντους, 30-26, αλλά ο Τόμπσον πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο. Ο Σορτς φρόντισε να… μπαλώσει τα γρήγορα λάθη του με 4 πόντους στην επίθεση και να μειώσει σε 35-30 αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν για… κλάμματα. Ο Χέιζ έδινε λύσεις στην επίθεση αλλά πίσω ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος. Η Βαλένθια στα μισά της δεύτερης περιόδου είχε το τρομερό 8/15 τρίποντα με τη διαφορά να φτάνει τους 11 πόντους με τρίποντο του Πουέρτο, 45-34.

Άμυνα ούτε για... πλάκα από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα, αφού δε μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, οι οποίοι με ένα ακόμα τρίποντο έστειλαν τη διαφορά στους 14 πόντους. Στη συνέχεια ο Σλούκας χρεώθηκε με τρίτο φάουλ και ο Μπαντιό συνέχιζε να “πυροβολεί”. Ο Αταμάν προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης με τον Χουάντσο στο “5”, χωρίς επιτυχία, με τον Χέιζ να είναι ο παίκτης που κρατούσε τον Παναθηναϊκό “ζωντανό” και με τους 13 πόντους του το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη διαφορά να είναι στους 9, 56-47.

Ο Αταμάν προσπάθησε οι παίκτες όχι

Ο Εργκίν Αταμάν πήγε σε αλλαγές στην άμυνα και κατάφερε να περιορίσει ως ένα βαθμό την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων, οι οποίοι όμως διατηρούσαν το προβάδισμά τους, μιας και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει επιθετικά (66-55 στο 24'). Ένα ξέσπασμα με Οσμάν και Σλούκα, έφερε σερί 6-0 για τους «πράσινους», αλλά η Βαλένθια είχε και πάλι απάντηση. Με τον Μοντέρο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και στο σκοράρισμα και με τον Ναν να παραμένει εγκλωβισμένος, η τρίτη περίοδος έκλεισε με το Τριφύλλι στο -13 (82-69).

Κατάρρευση και διασυρμός

Το ισπανικό... πάρτι δεν είχε τέλος: η Βαλένθια ξέφυγε μέχρι το +17 (33') και το «τριφύλλι» συνέχισε να μην έχει «απαντήσεις». Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι, είχαν βγάλει εντελώς εκτός κλίματος τον Ναν, έβρισκαν σκορ και από την περιφέρεια και από το ζωγραφιστό και έκαναν ό,τι ήθελαν στη "Roig Arena" (90-76 στο 35'). Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο επιλέχθηκαν ως ένα τελευταίο... ειδικό σχήμα, αλλά ούτε και αυτό λειτούργησε. Τα λάθη δεν σταμάτησαν και η Βαλένθια έβαλε διαστάσεις θριάμβου στην άνετη επικράτησή της (102-84 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84.

Novibet
