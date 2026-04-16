Δημητρακόπουλος: «Ο Λιόλιος αποκάλυψε τη σύνθεση των διαιτητών»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ένα μήνυμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, τη στιγμή που έκανε έκκληση για προσπάθεια υπεράσπισης του αθλήματος.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, με τον έγκυρο νομικό να αποκαλύπτει μήνυμα του Βαγγέλη Λιόλιου με το οποίο αποκαλύπτει παρανόμως τη σύνθεση διαιτητικής τριάδας για συγκεκριμένου παιχνίδι πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

«Υπάρχει άλλο ένα μήνυμα και αναλαμβάνω το προσωπικό κόστος να δεχτώ επιθέσεις. Δεν φοβάμαι τις επιθέσεις, τις αποκρούω και στο τέλος η αλήθεια επικρατεί. Υπάρχει ένα μήνυμα που πλέον θέτει ένα άλλο μείζον θέμα. Στις 5 Μαρτίου του 2025 υπάρχει γραπτό μήνυμα προς τον κ.Παπαθεοδώρου πως υπάρχει κάτι που είναι αυστηρά απόρρητο. Του λέει τη σύνθεση των διαιτητών στις 5/3/2025 ενώ δημοσιοποιήθηκαν στις 7/3/2025. Ο πρόεδρος που πρέπει να προστατεύει την ΚΕΔ στέλνει μήνυμα που λέει είναι απόρρητο αυτό που λέω, 2 μέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την ΚΕΔ φτάνει μόνο στο να ενημερώνεται ποιοι είναι διαιτητές πριν τον ορισμό; Να σταματήσουν τα νέφη καχυποψίας που έχουν ζώσει το μπάσκετ. Ποιος θα πει μετά σε μια άσχημη διαιτησία ότι δεν υπήρχε παρέμβαση;

Κάνω μια δημόσια έκκληση. Όταν βγουν και τα ονόματα των συγκεκριμένων διαιτητών, θα καταλάβετε πως με τον τρόπο που σφύριζαν υπήρχαν επεισόδια από φιλάθλους της ΑΕΚ, του Άρη, του ΠΑΟΚ, με συμπτώσεις που θα αξιολογηθούν από την επιτροπή δεοντολογίας. Είμαστε σε στάδιο που συλλέγουμε στοιχεία και μπορούμε να απευθυνθούμε στον εισαγγελέα».

