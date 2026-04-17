Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

Η τελευταία πράξη της κανονικής περιόδου της EuroLeague παίζεται την Παρασκευή (17/4).

Το πρώτο μέρος της 38ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (16/4), με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι η πλέον ενδιαφέρουσα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (17/4, 21:15, Novasports Prime) την Αναντολού Εφές.

Μετά τη νίκη των Ισπανών, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για τους «πράσινους», οι οποίοι με νίκη επί της τουρκικής ομάδας θα είναι είτε έκτοι (αν χάσει η Ζαλγκίρις από την Παρί), είτε έβδομοι (αν οι Λιθουανοί νικήσουν).

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει έκτος θα αντιμετωπίσει στα playoffs μία εκ των Βαλένθια (αν χάσει από την Ντουμπάι) ή Ρεάλ Μαδρίτης (αν νικήσουν οι νυχτερίδες).

Αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τερματίσει έβδομη και κερδίσει το πρώτο ματς των play in, πάλι θα αντιμετωπίσει μία εκ των δύο ισπανικών ομάδων, ενώ αν μετά τη διαδικασία των play in πάρει την 8η θέση, θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό για μια θέση στο Final 4 της Αθήνας.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει απόψε στο Telekom Center Athens να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη regular season στο σπίτι του, μαζί με τον κόσμο του.

Στην τελευταία προπόνηση προέκυψε πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν (σπασμός στην πλάτη), ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι έτοιμος να βοηθήσει τους «πράσινους».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα σενάρια για τη θέση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός στην τελική κατάταξη:

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές:

Τερματίζει 6ος αν:

Η Ζαλγκίρις χάσει από την Παρί

Τερματίζει 7ος αν:

Νικήσει η Ζαλγκίρις

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την Εφές:

Τερματίζει 8ος αν:

Η Μονακό χάσει από τη Χάποελ και η Μπαρτσελόνα χάσει από την Μπάγερν Μονάχου (ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι 7ος)

Τερματίζει 9ος αν:

Η Μονακό νικήσει τη Χάποελ

Η Μονακό χάσει και η Μπαρτσελόνα νικήσει

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16 Απριλίου

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17 Απριλίου

20:00 Ζάλγκιρς – Παρί (Novasports Start)

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports 5HD)

21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια (Novasports Extra 3)

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές (Novasports Prime)

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 26-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 24-14

4) Φενέρ 24-14

5) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

8) Μονακό 21-16

9) Ερυθρός Αστέρας 21-17

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-21

15) Παρτιζάν 16-22

16) Παρί 15-22

17) Βίρτους Μπολόνια 14-24

18) Μπασκόνια 13-25

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-30