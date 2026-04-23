Δύο αστέρια και πέντε σερί αποκλεισμοί - Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για τα playoffs της EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια, αγωνιζόμενος για 8η φορά με μειονέκτημα έδρας.

Ηλίας Λαλιώτης

Intime Sport
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του κόντρα στη Μονακό στο Telekom Center Athens για τα play-in της EuroLeague και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs ως έβδομος στη βαθμολογία.

Αυτό σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται την Τρίτη (28/4, 21:45) στη Roig Arena.

Αυτή θα είναι η 26 σειρά playoffs στην οποία συμμετέχει ο Παναθηναϊκός από το 1993 και μετά, μετρώντας μέχρι τώρα 15 προκρίσεις και 10 αποκλεισμούς.

Από αυτές τις σειρές οι τέσσερις ήταν για τη φάση των «16» (επί FIBA) κι άλλες 21 στη φάση των «8».

Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει δώσει επτά σειρές για τα προημιτελικά της EuroLeague με μειονέκτημα έδρας.

Στις δύο πρώτες, όχι μόνο πήρε θριαμβευτικές προκρίσεις, αλλά εν συνεχεία έφτασε και μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Το 1996 απέκλεισε την Μπενετόν Τρεβίζο επικρατώντας στο τρίτο ματς της σειράς με 64-65, χάρη στην τάπα του Βράνκοβιτς στον Ρέμπρατσα, για να ράψει το πρώτο ευρωπαϊκό αστέρι του λίγο καιρό αργότερα στο Παρίσι.

Το 2011 ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα να πέσει θύμα του Τριφυλλιού. Στο Game 2 της σειράς ο Παναθηναϊκός έκανε το break και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση στο ΟΑΚΑ, για να πάει στη Βαρκελώνη και να κατακτήσει το 6ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Ωστόσο, έκτοτε, έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές με μειονέκτημα έδρας στα playoffs της EuroLeague, μετρώντας πέντε σερί αποκλεισμούς. Δύο φορές από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και από μία από τις ισπανικές Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (Λαμποράλ Κούτσα τότε).

Δείτε παρακάτω τις σειρές playoffs των «πράσινων» με μειονέκτημα έδρας:

1995/96 «8» Μπενετόν Τρεβίζο-Παναθηναϊκός 1-2

2010/11 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

2012/13 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

2013/14 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

2014/15 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

2015/16 «8» Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

2018/19 «8» Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 3-0

Σχόλια
