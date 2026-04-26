NBA: Κοντά στην πρόκριση Θάντερ, Τίμπεργουλβς | Τρομεροί οι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ και Ντοσούνμπου

Οι Θάντερ έκαναν το 3-0 κόντρα στους Σανς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ, ενώ οι Τίμπεργουλβς «λύγισαν» τους Νάγκετς κι απέχουν με τη σειρά τους μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης στα NBA Playoffs.

Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους και οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη νίκη με 121-109 επί των Φοίνιξ Σανς, αποτέλεσμα που τους φέρνει μια νίκη μακριά από την πρόκριση.

Ο πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας ήταν ασταμάτητος, ευστοχώντας στα 15 από τα 18 σουτ που επιχείρησε, απέναντι στην άμυνα των Σανς. Ο Άλεξ Καρούσο πρόσθεσε 13 πόντους από τον πάγκο, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 10 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο μπλοκ.

Η Οκλαχόμα θα έχει πλέον την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά στο τέταρτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (27/04) στο Φοίνιξ. Για τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς σημείωσε 33 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Γκριν πρόσθεσε 26.

Οι Θάντερ μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα 87-79 και δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο του αγώνα. Περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε δύσκολο σουτ από μέση απόσταση για το 102-87, «παγώνοντας» την εξέδρα των Σανς και ουσιαστικά βάζοντας τέλος στις ελπίδες ανατροπής.

Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Ντέβιν Μπούκερ στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο σε προσπάθεια προς το καλάθι. Ο «σταρ» των Σανς αποχώρησε προσωρινά για τα αποδυτήρια, όμως επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν 112-96 των Ντένβερ Νάγκετς και έκαναν το 3-1 στη σειρά, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άϊο Ντοσούνμου. Ο γκαρντ της Μινεσότα πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, σημειώνοντας 43 πόντους και καλύπτοντας τα κενά που άφησαν οι τραυματισμοί των Άντονι Έντουαρντς και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο.

Ο Ντοσούνμου είχε 13/17 σουτ, 5/5 τρίποντα και 12/12 βολές, αγωνιζόμενος για 42 λεπτά. Παράλληλα, κατέγραψε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις παίκτη που ξεκίνησε από τον πάγκο στα playoffs τα τελευταία 50 χρόνια.

Το φινάλε του αγώνα σημαδεύτηκε από την αποβολή των Νίκολα Γιόκιτς και Τζούλιους Ραντλ, μετά από ένταση που δημιουργήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Για τους Νάγκετς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 30 πόντους, ενώ ο Γιόκιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και εννέα ασίστ. Το Ντένβερ, όμως, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα από την περιφέρεια, με μόλις 6 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες.

Οι Τίμπεργουλβς μετρούν πλέον τρεις διαδοχικές νίκες και χρειάζονται ακόμη μία για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs.

Οι Νικς ισοφάρισαν τους Χοκς, προβάδισμα για τους Πίστονς

Οι Νιου Γιορκ Νικς αντέδρασαν μετά από δύο διαδοχικές ήττες και επικράτησαν 114-98 των Ατλάντα Χοκς το βράδυ του Σαββάτου, ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη σειρά των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο οποίος σημείωσε το πρώτο triple-double της καριέρας του σε postseason αγώνα. Ο έμπειρος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Με αυτή την επίδοση, ο Τάουνς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Νικς που πετυχαίνει triple-double σε παιχνίδι playoffs, μετά τους Γουόλτ Φρέιζερ, Ντικ ΜακΓκουάιρ και Τζος Χαρτ.

Οι Ορλάντο Μάτζικ άντεξαν στην πίεση των Ντιτρόιτ Πίστονς και πήραν τη νίκη με 113-105, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν ο Πάολο Μπανκέρο και ο Ντέσμοντ Μπέιν, οι οποίοι σημείωσαν από 25 πόντους και οδήγησαν την ομάδα τους σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Μπανκέρο είχε γεμάτη στατιστική παρουσία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 12 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double. Ο Φραντς Βάγκνερ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Σαγκς σημείωσε 15.

