NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπέγραψε τεράστια ανατροπή, 3-0 οι Λέικερς! - Προβάδισμα για τους Σέλτικς

Με καθοριστικό τρίποντο του ΛεΜπρόν Τζέιμς και πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ στην παράταση, οι Λος Άντζελες Λέικερς λύγισαν τους Χιούστον Ρόκετς και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης στα NBA Playoffs - Τέιτουμ και Μπράουν «καθάρισαν» για τους Σέλτικς, οι οποίοι έκαναν το 2-1 στη σειρά με τους Σιξερς.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Οι Λέικερς έκαναν ακόμα ένα βήμα προς την πρόκριση, επικρατώντας με 112-108 των Ρόκετς στο Χιούστον και πήραν προβάδισμα 3-0 στη σειρά του πρώτου γύρου της Δυτικής Περιφέρειας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ήταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, ο Μάρκους Σμαρτ ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας οκτώ κρίσιμους πόντους. Οι Λέικερς βρέθηκαν πίσω με έξι πόντους λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως κατάφεραν να επιστρέψουν και πλέον έχουν την ευκαιρία να «σκουπίσουν» τη σειρά τα ξημερώματα της Κυριακής (26/04).

Μολονότι οι Λέικερς είχαν προβάδισμα ακόμη και 15 πόντων νωρίς στο παιχνίδι, βρέθηκαν πίσω με έξι στην τελευταία περίοδο. Με 25,4 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Σμαρτ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο και με 3/3 βολές μείωσε τη διαφορά. Στη συνέχεια, ο ΛεΜπρόν έκλεψε την μπάλα από τον Σέπαρντ και με μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε σε 101-101, 13,1 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τέταρτης περιόδου. Οι Ρόκετς είχαν την ευκαιρία να πάρουν ξανά το προβάδισμα, όμως το σουτ του Σενγκούν δεν βρήκε στόχο. Ο Τζέιμς πήρε το ριμπάουντ και στην τελευταία επίθεση επιχείρησε τρίποντο νίκης, αλλά η μπάλα κατέληξε στο στεφάνι, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ομάδα του Λ.Α. ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 6-2, με τον Σμαρτ να ευστοχεί σε μεγάλο τρίποντο για το 107-103. Ο Αλπερέν Σενγκούν απάντησε για το Χιούστον, αλλά ο Σμαρτ ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 109-105, 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Λίγο αργότερα, ο Σμαρτ πέτυχε ακόμη δύο βολές για το 111-105, ενώ ο Ριντ Σέπαρντ κράτησε ζωντανούς τους Ρόκετς με τρίποντο που μείωσε τη διαφορά στους τρεις πόντους. Μία βολή του Σμαρτ, όμως, διαμόρφωσε το τελικό 112-108.

Ο Σμαρτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε 22 πόντους για τους Λέικερς. Από την πλευρά των Ρόκετς, που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, ο Σενγκούν ξεχώρισε με 33 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ ο Άμεν Τόμπσον είχε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η Βοστώνη έκανε το 2-1 με τρομερούς Τέιτουμ και Μπράουν

Με ηγετική εμφάνιση των Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, οι Σέλτικς λύγισαν τους Σίξερς και ανέκτησαν το προβάδισμα στη σειρά των playoffs του NBA.

Από τη rookie σεζόν του Τζέισον Τέιτουμ το 2018, εκείνος και ο Τζέιλεν Μπράουν έχουν αγωνιστεί σε περισσότερα παιχνίδια playoffs από οποιοδήποτε άλλο δίδυμο στο NBA. Η εμπειρία τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Game 3 της σειρά με τους Σίξερς. Οι δύο ηγέτες των Σέλτικς πήραν την κατάσταση στα χέρια τους στην τελευταία περίοδο και οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη με 108-100, αποτέλεσμα που έδωσε στη Βοστώνη εκ νέου προβάδισμα στη σειρά.

Μέχρι ο Ντέρικ Ουάιτ ευστοχήσει σε δύο κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Τέιτουμ και Μπράουν συμμετείχαν είχαν συμμετοχή (σκοράροντας ή με ασίστ) στους πρώτους 27 πόντους που σημείωσαν οι Σέλτικς στην τέταρτη περίοδο. Οι δύο σταρ της Βοστώνης πέτυχαν καθοριστικά σουτ στα τελευταία λεπτά, «υπογράφοντας» μία μεγάλη νίκη απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους τους κι την έφεραν πιο κοντά στην πρόκριση.

