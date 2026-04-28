Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, πριν από λίγη ώρα, η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Κώστας Σλούκας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ρήξης μηνίσκου.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του, πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια και χωρίς να χαθεί ούτε... δευτερόλεπτο, ο ίδιος ο παίκτης, ο προπονητής και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αποφάσισαν να περάσει ο παίκτης άμεσα την πόρτα του χειρουργείο για να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα και να επιστρέψει στη δράση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η επέμβαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το πρωί από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κύριου Τριαντόπουλου, ενώ στο χειρουργείο βρέθηκε και ο προσωπικός γιατρός του Κώστας Σλούκα, κ. Χύσσας που έχει από το καλοκαίρι του 2025 την αντίστοιχη θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση σε περίπου 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το να δηλώσει παρών στο Final-4 του Telekom Center Athens, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση επί της Βαλένθια.