NBA Playoffs: Οι Νικς «λύγισαν» τους Σίξερς κι έκαναν το 3-0 με ηγέτη τον Μπράνσον

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν 108-94 των Φιλαδέλφεια 76ers κι έκαναν το 3-0 στη σειρά των ημιτελικών στην Αναντολή στα NBA Playoffs, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 33 πόντους και «καθάρισε» το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά με καθοριστικά καλάθια, οδηγώντας τους Νικς στην έκτη συνεχόμενη νίκη τους στα φετινά playoffs. Παρότι ξεκίνησε άστοχος με 2/8 σουτ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11/22 εντός παιδιάς σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε double-double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μικάλ Μπρίτζες σημείωσε 23 πόντους, με τους Νικς να απέχουν πλέον μία νίκη από τη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους στους τελικούς της Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης αγωνίστηκε χωρίς τον Όου Τζέι Ανουνόμπι, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Ο φόργουορντ των Νικς μετρά 21,4 πόντους μέσο όρο στα φετινά playoffs.

Για τους Σίξερς, ο Τζοέλ Εμπίντ επέστρεψε στη δράση μετά την απουσία του στο Game 2 εξαιτίας τραυματισμών στον αστράγαλο και στο ισχίο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 18 πόντους.Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ είχε 22 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ πρόσθεσε 17. Ο Πολ Τζορτζ ξεκίνησε δυνατά με 15 πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο έμεινε χωρίς σκορ στο υπόλοιπο του αγώνα, αστοχώντας και στα εννέα σουτ που επιχείρησε μετά το εναρκτήριο δωδεκάλεπτο.

Οι Σίξερς μείωσαν στους τέσσερις πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως οι Μπράνσον, Χαρτ και Μπρίτζες ανέλαβαν δράση και με επιμέρους 9-0 «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Το Game 4 της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (10/05) στη Φιλαδέλφεια, με τους Νικς να έχουν πλέον την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη σειρά και να πάρουν την πρόκριση.

