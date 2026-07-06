«Καμπάνα» επτά αγωνιστικών στον Τζόουνς, δύο στον Ναν

Ο Αθλητικός Δικαστής ανακοίνωσε τις τιμωρίες των δύο παικτών, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις πρώτες 7 αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος. Απαλλάχθηκαν Λεσόρ και Γκραντ, μείον δύο βαθμοί και στις δύο ομάδες.

Newsbomb

«Καμπάνα» επτά αγωνιστικών στον Τζόουνς, δύο στον Ναν
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η επίθεση του σέντερ του Ολυμπιακού στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ με 7 αγωνιστικές αποκλεισμού, ενώ ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, μιας και ο παίκτης του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε και για προσπάθεια βιαιοπραγίας.

Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα από το -2 λόγω των επικίνδυνων συμπεριφορών του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για τον Παναθηναϊκό λόγω του επεισοδίου που έγινε με τα ΜΑΤ.

Την ίδια στιγμή ο Αθλητικός Δικαστής απήλλαξε τους Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ.

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