LIVE Ελλάδα - Ουγγαρία: Ο ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο

Στη διοργάνωση του Βελιγραδίου 2026, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί για πρώτη φορά την παρουσία του σε βάθρο, για την εν λόγω διοργάνωση, έχοντας μπροστά του τον ημιτελικό απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία.

Το μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται σήμερα (23/01) στις 18:00, στην εντυπωσιακή Belgrade Arena. Όλα τα βλέμματα των φίλων του υγρού στίβου θα είναι στραμμένα στη σερβική πρωτεύουσα, καθώς η «γαλανόλευκη» καλείται να κάνει το αποφασιστικό βήμα προς τον τελικό.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης, με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στις δύο φάσεις των ομίλων, δείχνοντας σταθερότητα, ποιότητα και χαρακτήρα. Με ανεβασμένη ψυχολογία και εξαιρετικό αγωνιστικό μομέντουμ, οι διεθνείς στοχεύουν στη συνέχιση του νικηφόρου σερί και στην πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25/01), που θα εξασφαλίσει αυτομάτως μετάλλιο και θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι πλήρης, έχοντας αφήσει πίσω της τα προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών. Το τεχνικό επιτελείο έχει προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια την αναμέτρηση, γνωρίζοντας καλά τη δυναμική της Ουγγαρίας, η οποία παραμένει διαχρονικά μία από τις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου πόλο και ένας αντίπαλος που δεν επιτρέπει το παραμικρό λάθος.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (23/01) στις 21:30, η οικοδέσποινα Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και ποιότητας.

Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης: