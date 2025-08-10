Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, δίνει και την ψυχή του για μένα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε τον πατέρα του, Απόστολο και μίλησε για το πόσο πολύ του είχε λείψει η συνεργασίας τους.

Newsbomb

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, δίνει και την ψυχή του για μένα»
AP.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι και αμέσως μετά μίλησε στο Tennis Channel.

Στη συνέντευξη, πέρα από το πως έφτασε στη νίκη, μίλησε εκ νέου για πολύ ώρα για τη συνεργασία με τον πατέρα του. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποθέωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά και τον χαρακτήρισε σπουδαίο.

Για τον αγώνα με τον Φάμπιαν Μαροζάν είπε: «Όλα είχαν να κάνουν με το να βρω τις επιστροφές. Νιώθω ότι οι επιστροφές μου δεν ήταν και τόσο καλές στην αρχή του αγώνα. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί ένιωθα ότι στα πρώτα παιχνίδια του αγώνα κέρδιζε αρκετές φορές με 40-0. Οπότε η κύρια προσοχή και η συγκέντρωσή μου ήταν να μπω σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιστροφές, να καταφέρω να βάλω την μπάλα στο παιχνίδι. Ένιωθα σίγουρος με το σερβίς μου, δεν θα το αρνηθώ. Ήξερα ότι αν διατηρούσα αυτή τη σταθερότητα και κρατούσα το σερβίς μου βρίσκοντας τα κατάλληλα σημεία, όλα τα υπόλοιπα θα πήγαιναν καλά. Το μόνο θέμα, ξανά, ήταν οι επιστροφές. Κατάφερα να βγάλω κάποιες πολύ καλές, σταθερές επιστροφές μέσα στο γήπεδο και να αρχίσω να υπαγορεύω τον ρυθμό, και αυτό σίγουρα με βοήθησε να κερδίσω το πρώτο σετ. Και νομίζω ότι ψυχολογικά ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά».

Στη συνέχεια εξήγησε τι άλλαξε στο δεύτερο σετ και έφτασε άνετα στην κατάκτησή του: «Βρήκα τη θέση μου στην επιστροφή. Άρχισα να βρίσκω το ρυθμό στις επιστροφές μου. Νιώθω ότι στην αρχή ήμουν λίγο εκτός ρυθμού. Έτσι, η αυτοπεποίθηση άρχισε να ανεβαίνει και ένιωθα όλο και καλύτερα όσο προχωρούσε το ματς. Και τότε άρχισαν να βγαίνουν οι επιστροφές. Ένιωθα ότι μπορούσα να χτυπήσω ελεύθερα, να νιώσω το βάθος του γηπέδου, να αισθανθώ την κατεύθυνση που ήθελα να παίξω. Αυτό σίγουρα μου επέτρεψε να πάω για πιο δυνατά χτυπήματα και να είμαι πιο τολμηρός όταν είχε σημασία. Νομίζω ότι τελείωσα τον αγώνα πολύ καλά».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε και πάλι για τη συνεργασία με τον Απόστολο: «Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα-γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι. Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε και κακές στιγμές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ανοιχτός και τόσο ειλικρινής μαζί του. Οπότε είναι σημαντικό για μένα να αρχίσω να αναπτύσσω αυτή τη συνήθεια και αυτό το είδος "τελετουργίας" του να είμαι καλύτερος στην επικοινωνία, ειδικά όταν είμαι γύρω του. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος που είμαι σήμερα. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να είναι αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο».

Αναφέρθηκε και στη δουλειά που έχουν κάνει τις πρώτες μέρες της εκ νέου συνεργασίας τους: «Έχουμε ρίξει πολλή δουλειά. Περάσαμε τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μέρες προπονώντας στο Τορόντο μετά την ήττα μου, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Συνήθως προσπαθούμε να βρούμε την πρώτη πτήση για τον επόμενο προορισμό, αλλά απολαύσαμε τον χρόνο μας εκεί. Νιώθω ότι υπήρξε πολύ δέσιμο ανάμεσά μας, ανεξάρτητα από το αν κέρδισα ή όχι. Νιώθω ότι καταφέραμε να έχουμε μερικές στιγμές στο γήπεδο μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε για το τι νιώθουμε άβολο, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητα του πατέρα μου… Δεν νομίζω ότι έχω δουλέψει ποτέ με άνθρωπο που να είναι τόσο αποφασισμένος και τόσο πρόθυμος να περάσει αμέτρητες ώρες στο γήπεδο για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Και αυτό με εμπνέει γιατί μου δείχνει ότι θα κάνει τα πάντα για μένα, είτε για να πετύχω είτε για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό με γεμίζει. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν που κυριολεκτικά δίνει την ψυχή και όλη του την ενέργεια για να πάρω το μέγιστο από αυτό, πραγματικά με αγγίζει βαθιά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό».

Και κατέληξε: «Δεν έχουμε περάσει πολύ χρόνο στο γήπεδο τον τελευταίο χρόνο. Ήταν κυρίως ο πατέρας μου, κυρίως ως πατρική φιγούρα. Και δεν θα το κρύψω, μου είχε λείψει. Μου είχε λείψει και το συνειδητοποιώ όσο περισσότερο χρόνο περνάμε στο γήπεδο. Κάθε φορά καταλαβαίνω και περισσότερο ότι το χρειαζόμουν εδώ και πολύ καιρό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιαπωνία: Αναγκαστική προσγείωση F-35 - Τι συνέβη

11:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτές είναι οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: Τι συνέβη με το μάθημα της Οικονομίας - Η αλλαγή στο σύστημα των Πανελληνίων

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Κομοτηνή: Μαίνεται η πυρκαγιά - Μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της περιοχής Ήφαιστος

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος της Χαμάς: Ο μόνος τρόπος για συμφωνία στη Γάζα είναι μέσω διαπραγματεύσεων

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

11:16ΕΘΝΙΚΑ

Ρίψη τροφίμων στη Γάζα από ελληνικά αεροσκάφη: Συγχαρητήρια από τον Νίκο Δένδια - Βίντεο

11:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται με γυμνό μάτι: Ευθυγράμμιση έξι πλανητών απόψε το βράδυ

10:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς αμείβεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική διάσωση τραυματία στο φαράγγι της Σαμαριάς - Τον μετέφεραν με τα χέρια για 3 χιλιόμετρα - Δείτε φωτογραφίες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Προσάραξη ιστιοφόρου με 11 επιβαίνοντες στην Καστροσυκιά

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οδηγός μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε επιτόπου

10:36ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε μεταγραφή επιπέδου EuroLeague

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία - Διυλιστήριο στις φλόγες - Δείτε βίντεο

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Το τραβάνε οι Τούρκοι με την μειονότητα στη Θράκη: «Η Ελλάδα έκλεισε τρία ακόμη τουρκικά σχολεία»

10:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κύμα συμπαράστασης στον πρόεδρο προπονητών πάλης: Εκδιώχθηκε λόγω παλαιστινιακού φουλαριού

10:16ΚΑΙΡΟΣ

Περσείδες ή «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου»: Πότε και πώς να δείτε το φαινόμενο του καλοκαιριού - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

10:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, δίνει και την ψυχή του για μένα»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίμπησαν» διαρρήκτη επ' αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση - Δορυφορική εικόνα από το Copernicus

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιαπωνία: Αναγκαστική προσγείωση F-35 - Τι συνέβη

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

11:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτές είναι οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: Τι συνέβη με το μάθημα της Οικονομίας - Η αλλαγή στο σύστημα των Πανελληνίων

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Κομοτηνή: Μαίνεται η πυρκαγιά - Μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της περιοχής Ήφαιστος

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

11:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται με γυμνό μάτι: Ευθυγράμμιση έξι πλανητών απόψε το βράδυ

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και σε ποιες περιοχές - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

06:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στα σχολεία: Μεγάλες αλλαγές από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο - Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών - Πανελλαδικές και εθνικό απολυτήριο

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Το τραβάνε οι Τούρκοι με την μειονότητα στη Θράκη: «Η Ελλάδα έκλεισε τρία ακόμη τουρκικά σχολεία»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρηματική πατέντα των Αυστραλών για ασφαλέστερους δρόμους

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Κλειδώνει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Τα δύο σενάρια και αναλυτικά παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ