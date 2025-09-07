Πόλο: Ήττα στο γκολ για τα κορίτσια της U18 και ασημένιο μετάλλιο

Υπερπροσπάθεια για την Εθνική Νεανίδων και στο τέλος της αξίζει μόνο χειροκρότημα. Η U18 της Ελλάδας, ολοκλήρωσε μια εκπληκτική θερινή περίοδο για την υδατοσφαίριση της χώρας μας. Συμμετέχοντας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Γκζίρα της Μάλτα. Εκεί στις λεπτομέρειες ηττήθηκε με 10-9 από την Ισπανία.

Τα κορίτσια της U18 κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, κάτι που συνιστά τεράστια επιτυχία. Κι έρχεται να προστεθεί στον σπουδαίο απολογισμό των ελληνικών χρωμάτων. Στη θερινή περίοδο που ολοκληρώθηκε, από τους άνδρες, τις γυναίκες, μέχρι όλα τα χαμηλότερα ηλικιακά κλιμάκια, οι Εθνικές μας πήραν 8 μετάλλια σε 10 σπουδαίες διοργανώσεις που συμμετείχαν. Πιστοποιώντας πως η Ελλάδα είναι παγκόσμια υπερδύναμη στην υδατοσφαίριση.

Η Ελλάδα άρχισε καλά τον τελικό και προηγήθηκε 4-2. Οι Ισπανίδες αντέδρασαν στο τρίτο οκτάλεπτο και πήρα «κεφάλι» με 8-6, βάζοντας δύσκολα στην Εθνική μας. Τα κορίτσια αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο καθοριστικό τέταρτο οκτάλεπτο. Όμως ένα γκολ της Βάρα στο 1:53 πριν το τέλος, διαμόρφωσε το τελικό 10-9 για τις Ισπανίδες.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

* Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-11 στον «μικρό» τελικό.