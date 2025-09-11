Μάικ Τάισον: Ο θρυλικός πυγμάχος με μπλουζάκι του Παναθηναϊκού!
Ο παγκόσμιος θρύλος της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον φωτογραφήθηκε με αθλητή του Παναθηναϊκού και ντύθηκε στα πράσινα!
Απίθανο στιγμιότυπο στις ΗΠΑ με τον θρυλιξό μποξέρ να ντύνεται στα χρώματα του Παναθηναϊκού.
Τι ακριβώς συνέβη;
Ο πυγμάχος του «τριφυλλιού», Γεράσιμος Τζαβάρας βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο «πράσινος» πρωταθλητής των 75 κιλών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Μάικ Τάισον, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης.
Εκεί του εξήγησε λίγα πράγματα για την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό και έβγαλαν μια ιστορική φωτογραφία, με τον θρυλικό πυγμάχο να ντύνεται στα πράσινα.
