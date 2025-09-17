Μίλτος Τεντόγλου: «Πετάει» στο Τόκιο προς το 12ο χρυσό! – Ώρα και κανάλι του τελικού στο μήκος

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική που έχει εδώ κι εβδομάδες, ο Έλληνας πρωταθλητής δίνει το «παρών» σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού.

Μάλιστα, φρόντισε να το πράξει με άκρως εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στον προκριματικό πέρασε το όριο με το πρώτο του άλμα. Ο Τεντόγλου έκανε στο… χαλαρό 8.17μ. (το όριο ήταν 8.15μ.) κι έστειλε μήνυμα κι έστειλε μήνυμα σε όσους φιλοδοξούν να τον ξεπεράσουν στο Τόκιο.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το χρυσό που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, θα επιδιώξει να το πράξει σε ένα γήπεδο, όπου πριν τέσσερα χρόνια κατέκτησε το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο!

Ο Τεντόγλου, παρά τις ενοχλήσεις στο πόδι που πατάει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πιο γρήγορος από ποτέ, και αν του το επιτρέψει το πόδι του, θα μπορέσει να βρει το άλμα που θα του «ζευγαρώσει» τα χρυσά μετάλλια. Αν τα καταφέρει, τότε, θα έχει από τουλάχιστον δύο χρυσά σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα μπει σε έναν τελικό με πρόβλημα τραυματισμού. Το 2021, στο Τορούν, έφτασε στη νίκη με… ένα άλμα και σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Το mentality του αθλητή είναι τέτοιο που του επιτρέπει να ξεπερνά τις δυσκολίες και να αποδίδει στα κρίσιμα σημεία. Αυτό έκανε στον προκριματικό και αυτό θα επιδιώξει να κάνει και στον τελικό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει την κατοχή του 11 χρυσά μετάλλια (σε επίπεδο ανδρών) από το 2018 μέχρι και σήμερα και 12 στο σύνολο, αφού το 2022 ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν.

Η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο ανήκει στον Έλληνα αθλητή, ο οποίος έκανε 8,45μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης. Όσον αφορά στην κορυφαία επίδοση του προκριματικού, την πέτυχε ο τρίτος της προηγούμενης διοργάνωσης, Τάτζεϊ Γκέιλ (Τζαμάικα) με 8,28 και φετινό ρεκόρ 8,34 μέτρα.

Ο Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) έχει κάνει φέτος 8,37 μ. και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο, ενώ ο Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) έχει πετύχει 8,34 μ., σε υπερυψωμένο ωστόσο διάδρομο. Από τον τελικό απουσιάζει ο δεύτερος της προηγούμενης διοργάνωσης Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα), που δεν ταξίδεψε στο Τόκιο.