Hellenic Championship ATP 250: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Telekom Center Athens (βίντεο)

Η συμφωνία παραχώρησης του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξελίσσεται μια από τις πλέον συμφέρουσες για το ελληνικό κράτος.

Η τεράστια επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετέτρεψε το κλειστό σε «παλάτι», το οποίο φέρει πλέον το όνομα Telekom Center Athens.

Η τεράστια αναβάθμιση του ανοίγει στη χώρα μας νέες προοπτικές σε αθλητικό κι όχι μόνο επίπεδο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διοργάνωση του πρώτου τουρνουά τένις ATP στην Ελλάδα, έπειτα από 30 χρόνια!

Ο μύθος αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς, μαζί με την οικογένεια του έφεραν το Hellenic Championship ATP 250 στην χώρα μας, με ελπίδα και στόχο να καθιερωθεί η παρουσία του στα μέρη μας. Οι τεράστιες δυνατότητες του Telekom Athens Center επέτρεψε στους ανθρώπους της διοργάνωσης να κάνουν πράξη τη διεξαγωγή του τουρνουά.

Με την κάθε δυνατή βοήθεια και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR, το Telekom Athens Center έχει μεταμορφωθεί σε ένα πανέμορφο γήπεδο τένις σκληρής επιφάνειας, το οποίο καλύπτει πλήρως τις αυστηρές προϋποθέσεις της ATP.

Δείτε την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Telekom Center Athens:

