Hellenic Championship: Πλήγμα με Τσιτσιπά - Εκτός του τουρνουά της Αθήνας

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ταλαιπωρείται τις τελευταίες εβδομάδες από πρόβλημα στη μέση του. μάλιστα, είχε αποσύρει τη συμμετοχή του από τα τουρνουά σε Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη και Παρίσι, ενώ αγωνίστηκε μόνο σ’ ένα ματς στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam.

Ο 27χρονος αθλητής και η ομάδα του αποφάσισαν να μην βάλουν άλλα ρίσκα στη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και από το ATP250 της Αθήνας, με στόχο να επιστρέψει πιο δυνατός το 2026.

Τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Hellenic Championship θα πάρει ο Λάσλο Τζέρε από την Σερβία, τη στιγμή που εκτός του τουρνουά έχουν μείνει και οι Γιάκουμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα.

Η κλήρωση του τουρνουά, όπου παραμένει επικεφαλής ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα λάβει χώρα το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στις 19:00 ενώ οι αγώνες του κυρίως ταμπλό θα ξεκινήσουν από την Κυριακή (02/11).

